В Беларуси разбушевались лесные пожары. Ведомства показали тушение трёх самых крупных

🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2025 19:14 , Обновлено: 21.04.2025

Пожароопасная обстановка в лесах Беларуси обострилась. Так, только за прошедшие выходные лесная охрана ликвидировала 26 лесных пожаров на площади свыше 100 гектаров, а сообщения о новых возгораниях продолжают поступать. Глава Минлесхоза Александр Кулик уже предупредил директоров лесхозов о персональной ответственности и возможных «кадровых решениях» за «неграмотные» действия на местах.

Как сообщило Министерство лесного хозяйства, ситуация «сложная». Уже сегодня, 21 апреля, зафиксированы случаи возгораний в Боровлянском и Чечерском спецлесхозах, а также в Милошевичском и Петриковском лесхозах Гомельской области. Это в дополнение к тем 26 пожарам, которые пришлось тушить на выходных.

Борьба с огнём идёт с привлечением авиации МЧС.

Один из самых сложных и крупных пожаров зафиксировали в Полесском лесхозе, вблизи д. Старина Столинского района Брестской области. Здесь задействованы вертолёты Ми-8 и Ми-17, которые уже сбросили 77 тонн воды (22 захода). Вертолёт Ми-2 при этом ведёт мониторинг.

Первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун лично оценил масштабы с воздуха. В МЧС сообщили, что работу серьёзно затрудняют заболоченность местности и отсутствие подъездных путей.

В Милошевичском лесхозе (Гомельская область), где также работает на месте консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза, видео показало масштабы распространения огня.

В Минском районе (около д. Кайково) с лесным пожаром борются 7 единиц техники МЧС и 22 спасателя, а также значительные силы Минского лесхоза (10 единиц техники, 50 человек). Здесь, по данным спасателей, ликвидацию затруднили не только отсутствие подъездных путей, но и порывы ветра.

На этом фоне министр лесного хозяйства Александр Кулик провёл селекторное совещание, где подверг критике работу «отдельных директоров лесхозов» Гомельской и Гродненской областей. По его мнению, на определённом этапе им «не хватило» грамотных управленческих решений.

«В этой ситуации важно своевременно и грамотно принимать управленческие решения на местах. За это персонально отвечают директора лесхозов, главные лесничие ГПЛХО», — заявил Кулик. Он предупредил, что по результатам служебных расследований могут быть приняты кадровые решения в отношении руководителей разного уровня — от лесничих до директоров.

В ведомстве также напомнили, что практически повсеместно в Беларуси действуют ограничения на посещение лесов, а в трёх районах (Барановичском, Ляховичском, Хойникском) — полные запреты. Актуальную информацию порекомендовали проверять на интерактивной карте Минлесхоза. Белорусов призвали быть «максимально осторожными при обращении с огнём».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об «усиленных дежурствах» работников лесхозов. За чем пообщали следить?

«Важно продержаться» — Минлесхоз объявил «усиленные дежурства» в лесах Беларуси. Чем займутся на рейдах?