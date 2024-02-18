Белорусским лесникам разрешили выписывать штрафы по десяткам статей КоАП
Министерство лесного хозяйства расширило полномочия сотрудников лесхозов, разрешив им составлять протоколы об административных правонарушениях по десяткам статей Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение закреплено в постановлении ведомства, которое 17 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно новому постановлению, сотрудники лесхозов, на которых возложены функции государственной лесной охраны, могут составлять протоколы о незаконном сборе грибов или берёзового сока, посещении леса в неположенное время, охоту без лицензии или за выброшенный в лесу мусор и другие административные правонарушенияя и готовить административные дела к рассмотрению в суде.
Так, должностным лицам Минлесхоза и организаций, подчиненных ведомству, можно оформлять протоколы за следующие нарушения, прописанные в КоАП Беларуси:
- статья 16.8 - Нарушение требований по охране и использованию диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания;
- статья 16.9 - Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий и отдельных природных территорий, подлежащих специальной охране;
- статья 16.16 - Нарушение правил лесопользования;
- части 1 и 2 статьи 16.17 - Незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах, а также эксплуатационных лесах;
- статья 16.18 - Нарушение правил лесовосстановления и лесоразведения;
- статья 16.19 - Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей;
- статья 16.20 - Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы;
- статья 16.21 - Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках;
- статья 16.22 - Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности;
- статья 16.23 - Нарушение требований законодательства об охране и использовании животного мира;
- статья 16.27 - Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты;
- статья 16.40 - Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов;
- статья 16.41 - Разведение костров в запрещенных местах;
- статья 24.1 - Неисполнение письменного требования (предписания);
- статья 24.2 - Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы;
- статья 24.3 - Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий;
- статья 24.4 - Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий;
- статья 24.11 - Непредставление документов, отчетов и иных материалов;
- статья 24.58 - Непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица;
- статья 25.2 - Вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении;
- статья 25.4 - Заведомо ложные объяснение, заявление, заключение эксперта, заведомо неправильный перевод;
- статья 25.5 - Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей;
- статья 25.6 - Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю.
В свою очередь должностным лицам государственных природоохранных учреждений, подчиненных Минлесхозу, разрешили составлять протоколы ещё по нескольким статьям КоАП, помимо выше названных, а именно:
- статья 16.6 - Нарушение требований правового режима территории радиоактивного загрязнения;
- статья 16.24 - Незаконные вывоз из Республики Беларусь или ввоз в нее диких животных и дикорастущих растений;
- статья 16.25 - Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных.
Отметим, что постановление ведомство уже вступило в силу - сразу же после его официального опубликования.
Напомним, министр лесного хозяйства Александр Кулик неделю назад сообщил, что к началу пожароопасного сезона абсолютно все белорусские леса, которые находятся в ведомстве Минлесхоза, будут покрыты системой видеонаблюдения. Кроме того, глава ведомства объявил о создании рабочей группы по авиационному патрулированию лесов, сообщило госагентство БелТА.