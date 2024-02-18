Белорусским лесникам разрешили выписывать штрафы по десяткам статей КоАП

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Опубликовано: 18.02.2024 12:37 , Обновлено: 18.02.2024

Министерство лесного хозяйства расширило полномочия сотрудников лесхозов, разрешив им составлять протоколы об административных правонарушениях по десяткам статей Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение закреплено в постановлении ведомства, которое 17 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новому постановлению, сотрудники лесхозов, на которых возложены функции государственной лесной охраны, могут составлять протоколы о незаконном сборе грибов или берёзового сока, посещении леса в неположенное время, охоту без лицензии или за выброшенный в лесу мусор и другие административные правонарушенияя и готовить административные дела к рассмотрению в суде.

Так, должностным лицам Минлесхоза и организаций, подчиненных ведомству, можно оформлять протоколы за следующие нарушения, прописанные в КоАП Беларуси:

статья 16.8 - Нарушение требований по охране и использованию диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания;

статья 16.9 - Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий и отдельных природных территорий, подлежащих специальной охране;

статья 16.16 - Нарушение правил лесопользования;

части 1 и 2 статьи 16.17 - Незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах, а также эксплуатационных лесах;

статья 16.18 - Нарушение правил лесовосстановления и лесоразведения;

статья 16.19 - Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей;

статья 16.20 - Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы;

статья 16.21 - Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках;

статья 16.22 - Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности;

статья 16.23 - Нарушение требований законодательства об охране и использовании животного мира;

статья 16.27 - Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты;

статья 16.40 - Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов;

статья 16.41 - Разведение костров в запрещенных местах;

статья 24.1 - Неисполнение письменного требования (предписания);

статья 24.2 - Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы;

статья 24.3 - Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий;

статья 24.4 - Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий;

статья 24.11 - Непредставление документов, отчетов и иных материалов;

статья 24.58 - Непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица;

статья 25.2 - Вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении;

статья 25.4 - Заведомо ложные объяснение, заявление, заключение эксперта, заведомо неправильный перевод;

статья 25.5 - Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей;

статья 25.6 - Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю.

В свою очередь должностным лицам государственных природоохранных учреждений, подчиненных Минлесхозу, разрешили составлять протоколы ещё по нескольким статьям КоАП, помимо выше названных, а именно:

статья 16.6 - Нарушение требований правового режима территории радиоактивного загрязнения;

статья 16.24 - Незаконные вывоз из Республики Беларусь или ввоз в нее диких животных и дикорастущих растений;

статья 16.25 - Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных.

Отметим, что постановление ведомство уже вступило в силу - сразу же после его официального опубликования.

Напомним, министр лесного хозяйства Александр Кулик неделю назад сообщил, что к началу пожароопасного сезона абсолютно все белорусские леса, которые находятся в ведомстве Минлесхоза, будут покрыты системой видеонаблюдения. Кроме того, глава ведомства объявил о создании рабочей группы по авиационному патрулированию лесов, сообщило госагентство БелТА.