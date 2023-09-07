Белорусам разрешили проверять подлинность паспорта и других документов онлайн. Но не всем
У белорусов появилась возможность проверить действительность документов, удостоверяющих личность. Причем идти никуда не нужно - все можно сделать онлайн.
На едином портале электронных услуг появился раздел “Предоставление сведений о действительности документов, удостоверяющих личность” (код услуги 3.75.01).
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С ее помощью госорганы, организации всех форм собственности и люди, у которых имеется средства электронной цифровой подписи, могут получить информацию о действительности документов, удостоверяющих личность гражданина Беларуси, включая его биометрические документы, из информационных ресурсов МВД. Также услуга доступна для получения в автоматическом режиме по технологии “система-система”.
Проверка данных осуществляется по идентификационному номеру и виду документа, удостоверяющего личность, с указанием его серии и номера, рассказали в БелТА.
[info_b]Подробнее о том, как воспользоваться услугой, можнопрочитать здесь.[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе.
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