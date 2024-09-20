Белорусам разрешили подавать документы на студенческую польскую визу без предварительной регистрации. Но только 5 дней

Опубликовано: 20.09.2024 15:23 , Обновлено: 20.09.2024

Визовые центры компании VFS Global, которые занимаются оформлением польских виз, упростили условия подачи документов ещё для одной категории граждан Беларуси, но только на короткий период. Соответствующее сообщение об изменениях в порядке подачи документов в пятницу, 20 сентября, появилось на официальном сайте компании.

Так, студентам 1 курса, которые хотят получить национальную визу для обучения в Польше, разрешили подать документы без предварительной регистрации в польских визовых центрах в следующих белорусских городах:

Минске,

Гомеле,

Могилеве.

Впрочем, пока речь идёт о временном упрощении процедуры: предварительная запись не потребуется в период с 23 по 27 сентября 2024 года.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 9 сентября визовые центры VFS Global отменили предварительную регистрацию для другой категории белорусов - тем, кто достиг возраста 60 лет и желает оформить визу по приглашению от детей и внуков.

Польша отменила предварительную регистрацию на визы для одной категории белорусов

Напомни, ранее Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, которое было вынесено на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видах на жительство (ВНЖ), а также рабочих визах и разрешениях на работу.

МИД Польши предложил ужесточить условия выдачи некоторых виз и ВНЖ. Когда от белорусов потребуют знание польского на уровне В2?