Белорусам разрешили подавать документы на студенческую польскую визу без предварительной регистрации. Но только 5 дней
Визовые центры компании VFS Global, которые занимаются оформлением польских виз, упростили условия подачи документов ещё для одной категории граждан Беларуси, но только на короткий период. Соответствующее сообщение об изменениях в порядке подачи документов в пятницу, 20 сентября, появилось на официальном сайте компании.
Так, студентам 1 курса, которые хотят получить национальную визу для обучения в Польше, разрешили подать документы без предварительной регистрации в польских визовых центрах в следующих белорусских городах:
- Минске,
- Гомеле,
- Могилеве.
Впрочем, пока речь идёт о временном упрощении процедуры: предварительная запись не потребуется в период с 23 по 27 сентября 2024 года.
Ранее Telegraf.news сообщил, что с 9 сентября визовые центры VFS Global отменили предварительную регистрацию для другой категории белорусов - тем, кто достиг возраста 60 лет и желает оформить визу по приглашению от детей и внуков.
Польша отменила предварительную регистрацию на визы для одной категории белорусов
Напомни, ранее Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, которое было вынесено на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видах на жительство (ВНЖ), а также рабочих визах и разрешениях на работу.
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