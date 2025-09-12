Белорусам разослали "акты о мобилизации" машин и "требования от КГБ". Что известно?

Опубликовано: 12.09.2025 14:48 , Обновлено: 12.09.2025

Telegram-канал «Народный антифейк» выпустил серию сообщений о массовой рассылке "документов", будто бы связанных с белорусско-российскими учениями «Запад 2025». По словам авторов канала, эти бумаги поддельные, а направлены такие рассылки на «раскачку ситуации и нагнетание общественного недовольства».

Наиболее часто, по данным канала, встречается тема о якобы готовящемся изъятии личных автомобилей у граждан для нужд армии на время учений. В подтверждение этих слухов, как заявили в канале, по чатам распространяется «акт о мобилизации транспортных средств» от имени Минтранса. Канал «Народный антифейк» назвал этот документ «грубой подделкой», заявив, что указанные в нём регистрационные номера и автомобили не существуют.

Также авторы канала сообщили об очередной порции писем якобы от имени белорусских силовых ведомств. В одном из таких «документов», приписываемых Министерству обороны, даются инструкции не приближаться к российским военнослужащим и не разговаривать с ними под угрозой применения оружия. Целью таких писем, как полагают в «Народном антифейке», является формирование у белорусов образа «российских солдат как сплошь неуравновешенных кровожадных психов».

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Ещё одна “фальшивка”, о которой сообщил канал, имитирует письмо за подписью председателя КГБ. В нём говорится о повсеместной угрозе со стороны диверсантов и шпионов, в связи с чем якобы силовики “потребовали” от местных властей организовать массовые проверки документов и запретить выезд за границу лицам старше 22 лет. Канал охарактеризовал содержание этого письма как попытку раздуть «шпиономанию от КГБ».

Во всех случаях авторы «Народного антифейка» связали появление подобной информации с учениями «Запад 2025» и призвали пользователей не поддаваться на провокации.

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