Белорусам приготовиться к ливневым снегопадам. Когда уже потеплеет до -1°С?

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Опубликовано: 22.01.2026 13:54 , Обновлено: 22.01.2026

После недели довольно солнечной, но очень морозной погоды в Беларусь возвращаются снегопады. Правда, весьма специфические - ливневые. Специалисты по прогнозу погоды объяснили, какие именно метеорологические процессы будут происходить за окном в ближайшие дни и каким регионам страны можно рассчитывать на относительное потепление к выходным.

Все специалисты по прогнозу погоды в один голос говорят о том, что в ближайшие пару дней Беларусь останется под влиянием области высокого давления с центром над Сибирью - именно она держит белорусов в морозных рукавицах уже не одну неделю. Правда, сейчас наша страна находится на её западной периферии и сегодня по краю этого антициклона в наш регион начал поступать тёплый и влажный воздух с юга Европы, сообщили авторы Telegram-канала @nadvorie.

Это приведёт к некоторому потеплению: уже сегодня, 22 января, температура воздуха на востоке страны повысится в среднем до -5..-8°С. А вот западным районам Беларуси придётся ещё потерпеть десятиградусный минус - в среднем будет держаться от -10°С до -14°С.

А вот жителям центральных районов Беларуси, включая столичный регион, стоит быть готовым к ливневому снегу - именно здесь будет проходить так называемая линия неустойчивости, где развивается конвекция.

[inf] Ливневый снег отличается от привычных снегопадов тем, что начинается внезапно, резко и характеризуется высокой интенсивностью, часто сопровождающиеся сильным ветром, из-за чего резко падает видимость на дорогах, что может, создавая опасность для движения. Как и летние ливни, ливневый снег так же резко заканчивается, а его источником также являются мощные кучево-дождевые облака.[/inf]

Далее, судя по прогнозу уже официального Белгидромета, постепенно будет теплеть, но, как всегда, неравномерно: на юго-западе будет заметно теплее, а разбежка в средней температуре с северными районами может достигать 15 градусов:

на пятницу, 23 января, Белгидромет пообещал ночью -9..-14°С, днём в среднем -6..-11°С, по юго-западу -3..-5°С (небольшой снег и гололедица местами),

на субботу, 24 января,ночью от -7°С по юго-западу до -22°С по северо-востоку, днём, соответственно, от -4..-7°С до -8..-15°С (снег и слабая метель ожидается во многих районах страны,

в воскресенье, 25 января, ночью от -6°С по юго-западу до -25°С по северу, днём, соответственно, от -1°С до -15°С (в отдельных районах слабая метель).

Кстати, такой сдвиг в синоптической картине позволил несколько улучшить обстановку с качеством воздуха в белорусской столице - в последние пару дней она заметно ухудшилась из-за приземной инверсией, из-за которой в атмосфере образуются задерживающие слои, которые не дают загрязняющим веществам уходить в верхние слои атмосферы.

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