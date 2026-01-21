В Минске 21 января объявили о "повышенном уровне загрязнения воздуха". Кому лучше поберечься

Опубликовано: 21.01.2026 16:14 , Обновлено: 21.01.2026

В Белгидромете сообщили, что второй день в столице Беларуси наблюдается превышение нормы содержания оксида азота. Датчики зафиксировали его в пяти точках:

проспект Независимости, 110а; улица Тимирязева, 23; улица Радиальная, 50; микрорайон «Уручье»; улица Корженевского.

По данным Белгидромета, максимальная разовая концентрация достигала 2,4 ПДК (предельно допустимой концентрации). Такая концентрация означает, что вещества в воздухе в 2,4 раза больше допустимого уровня.

В ведомстве настаивают, что причина возникновения превышения нормы — неблагоприятные метеоусловия в виде безветренной погоды и “приземной инверсии” .

“Промышленные и автотранспортные предприятия работают в режиме предупреждения и должны соблюдать меры по снижению нагрузки на атмосферу”, — утверждают в Белгидромете.

Чем опасно превышение?

При вдыхании воздуха с такой концентрацией оксидов азота могут возникнуть проблемы с дыхательной системой в виде раздражения слизистых оболочек носоглотки и глаз. У кого-то может першить в горле, появиться кашель и даже чувство жжения в груди.

Чувствительные люди могут жаловаться на головные боли и головокружение, а также на изменение уровня артериального давления.

В группе риска находятся минчане и гости столицы с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Главная рекомендация в таком случае — поменьше находиться на открытом воздухе.