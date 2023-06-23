Белорусам предложили выиграть "мегаторбу" с продуктами. Что нужно делать?

Опубликовано: 23.06.2023 16:55 , Обновлено: 23.06.2023

Дискаунтер «Грошык» объявил конкурс, победителю пообещали приз - «мегаторбу», в которую пообещали положить всякого вкусного и полезного.

В честь открытия нового магазина, торговая сеть объявила конкурс. Чтобы выиграть в нем, нужно написать под постом в тг-канале «Грошыка» пожелание.

Победителем станет тот, чей комментарий окажется самым «залайканным». Ему пообещали в качестве приза «МЕГА Торбу», в которой будет «всякое-разное вкусное и полезное», уверяют организаторы конкурса. Победителя определят 27 июня.

Люди не заставили себя долго ждать и приступили писать пожелания. Вот некоторые из них:

«Чтобы все, у кого есть хотя бы грошик, шли за покупками только в “Грошык”»;

“Желаю адекватных покупателей, большой окупаемости, хорошего коллектива”;

«Если ешь ты только Дошик, Собирайся в Мега Грошык»;

“Грошык сіла! Грошык клас! Зэканоміць вам не раз. Захадзі часцей да нас Купіць піва альбо квас. Поўны кошык садавіны Яйкі бульбу і свініну!”.

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