Белорусский банк пообещал подарить всем пенсионерам по 50 рублей. Но есть одно условие

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Опубликовано: 21.06.2023 18:52 , Обновлено: 21.06.2023

Один из крупнейших белорусских банков "Белгазпромбанк" объявил об акции "ПенсиON с комфортом" для всех пенсионеров Беларуси. Там обещают подарить каждому по 50 рублей, если те напишут заявление о получении пенсии на банковскую карту Cashalot Комфорт этого банка.

“Оформите заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в Белгазпромбанке, закажите бесплатную карточку Cashalot Комфорт по 31 августа 2023 года и получите на счет 50 BYN после первого зачисления пенсии (пособия)”, - пообещали в банке.

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Алгоритм получения подарка простой:

Оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в банке (открыть там счёт).

Оформите карточку Cashalot Комфорт.

Получить денежный подарок в размере 50 BYN после первой пенсии.

В банке уверяют, что и после получения подарка пенсионеры смогут пользоваться другими преимуществами карты. Среди них:

Бесплатный выпуск и перевыпуск карт,

Кэшбэк до 10% при покупке в магазине партнёров,

Кэшбжу во всех аптеках и магазинах для сада и огорода,

Удобный интренет-банкинг и мобильное приложение.

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