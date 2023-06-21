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Белорусский банк пообещал подарить всем пенсионерам по 50 рублей. Но есть одно условие

Белорусский банк пообещал подарить всем пенсионерам по 50 рублей. Но есть одно условие
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Один из крупнейших белорусских банков "Белгазпромбанк" объявил об акции "ПенсиON с комфортом" для всех пенсионеров Беларуси. Там обещают подарить каждому по 50 рублей, если те напишут заявление о получении пенсии на банковскую карту Cashalot Комфорт этого банка.

“Оформите заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в Белгазпромбанке, закажите бесплатную карточку Cashalot Комфорт по 31 августа 2023 года и получите на счет 50 BYN после первого зачисления пенсии (пособия)”, - пообещали в банке.

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Алгоритм получения подарка простой:

  • Оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в банке (открыть там счёт).
  • Оформите карточку Cashalot Комфорт.
  • Получить денежный подарок в размере 50 BYN после первой пенсии.

В банке уверяют, что и после получения подарка пенсионеры смогут пользоваться другими преимуществами карты. Среди них:

  • Бесплатный выпуск и перевыпуск карт,
  • Кэшбэк до 10% при покупке в магазине партнёров,
  • Кэшбжу во всех аптеках и магазинах для сада и огорода,
  • Удобный интренет-банкинг и мобильное приложение.

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