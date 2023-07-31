Белорусским водителям разрешили выезжать из Беларуси без "зелёной карты"

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Опубликовано: 31.07.2023 19:28 , Обновлено: 31.07.2023

Александр Лукашенко 31 июля подписал указ, указ № 240 "О международном автостраховании", который разрешает белорусским водителям выезжать за границу, не предъявляя пограничникам "зелёную карту". Впрочем, это никак не поможет белорусам въезжать в другие страны без страховки.

“Документ направлен на урегулирование отношений по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при выезде за рубеж в условиях выхода Беларуси из международной системы страхования “Зеленая карта”, - пояснили в пресс-службе президента Беларуси.

При этом, указ передал Белорусскому бюро по транспортному страхованию полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования (аналогах “Зеленой карты”). Теперь эта организация может заключать соглашения о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Ранее Телеграф сообщил, что для белорусских автовладельцев сохранили возможность получения “зелёной карты” и после 30 июня — официального дня приостановки членства Беларуси и России в международной системе автострахования. Однако, привычную для белорусских водителей автостраховку можно будет оформить для въезда только в одну страну — Россию.

Белорусским водителям разрешили получать «зелёную карту» после 30 июня. Но только для одной страны

Напомним, с 30 июня 2023 года решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зелёная карта» было приостановлено членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок. Те договоры автострахования, которые были заключены до 30 июня для России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими вплоть до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.