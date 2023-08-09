Белоруса задержали из-за "нарушения" в онлайн-игре. Что он сделал?
Силовики задержали белорусского геймера и пообещали привлечь его к ответственности.
В соцсетях написали, что претензии связаны с «незаконной протестной символикой»: мужчина разместил на танке в компьютерной игре World of Tanks герб «Погоню».
Сообщается, что на него якобы донесли другие игроки в «танчики».
В опубликованном видео геймер рассказал, что оставлял «негативные комментарии о власти» и ходил на митинг.
Ранее Телеграф писал о том, что любители поиграть в «танчики» весьма озадачились сообщением в чате, где их стали приглашать вступить в ряды контрактников:
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