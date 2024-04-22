Белгидромет выписал штормовое предупреждение четырём областям Беларуси. Где ждать заморозков до -3°С?

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Опубликовано: 22.04.2024 14:33 , Обновлено: 22.04.2024

Белгидромет выписал штормовое предупреждение об "опасном гидрометеорологическом явлении" на ночь с 22 на 23 апреля сразу для четырёх регионов Беларуси. Раньше всего, судя по прогнозу синоптиков, с ним столкнутся жители Гродненщины, а продлится действие штормового предупреждения до 9:00 вторника, 23 апреля.

Под “опасным гидрометеорологическим явлением” синоптики госслужбы подразумевают сильные ночные заморозки. Согласно прогнозу Белгидромета, в ближайшую ночь температура воздуха может опуститься до -3°С во всех районах четырёх белорусских областей:

Брестской,

Витебской,

Гродненской,

Минской.

А жителей Могилёвской области предупредили о чуть менее сильных заморозках - до -2°С , но в добавок ко всему в этом регионе велики риски потенциально опасного ветра - в большинстве районов, по расчётам специалистов, порывы могут достигать 15 -18 м/с (то есть до 65 км/ч).

Как пояснили синоптики, из-за сохраняющегося влияния циклона, идущего на Финский залив, дождливая погода сохранится и 23, и 24 апреля, а в северных районах страны вновь может пройти мокрый снег. Дневная температура воздуха даже в самых тёплых районах Беларуси в эти дни не будет подниматься выше +15°С .

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Тёплые воздушные массы в Беларусь, по прогнозу государственной метеослужбы, начнут поступать с Балканского полуострова лишь днём в четверг, 25 апреля . К этому времени на погоду в стране, по словам синоптиков, начнут влиять атмосферные фронты от циклона, смещающегося на Латвию. Судя по прогнозу, кратковременные дожди не прекратятся, в отдельных районах даже возможны грозы, но ночные заморозки уйдут, а днём воздух может прогреться до более привычных для апреля +10..+17°С, а в юго-восточных районах - и вовсе до +21°С .

А вот авторы телеграм-канала о погоде Nadvorie спрогнозировали “в принципе хорошую погоду” для жителей Беларуси уже на завтра, 23 апреля. По их словам, территория страны окажется “под защитой антициклона “В”, а уже в среду, 24 апреля, по их словам, на юг и юго-запад Беларуси придёт тёплый фронт циклона, который принесёт с собой новую волну осадков, но в этот раз, вероятнее всего, уже без снега.