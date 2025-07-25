Белгидромет скорректировал прогноз. Кому приготовиться к грозам и ливням?

Опубликовано: 25.07.2025 12:59 , Обновлено: 25.07.2025

Белгидромет в обед 25 июля предупредил, что меняет прогноз и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вторую половину пятницы в Беларуси.

“Внимание! Уточнение к предупреждению о неблагоприятных гидрометеорологических явления!” - опубликовало ведомство сообщение.

Метеорологи рассказали, что на большей части Республики как и прежде объявлен оранжевый уровень опасности. “Днем 25 июля (пятница) ВО МНОГИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ожидаются ГРОЗЫ, МЕСТАМИ - СИЛЬНЫЕ ЛИВНИ”, - перешли на капслок в Белгидромете.

В Минске тоже нужно ждать грозы и местами сильные ливни.

Судя по прошлому сообщению, основные изменения прогноза коснулись столицы, где “кратковременный дождь” заменили на “сильные ливни”.

Ранее Телеграм-канал Nadvorie предупредил, что 25 июля погоду в Беларуси будут определять “размытый в приземном слое малоподвижный циклон” с центром примерно над востоком Литвы - западом Беларуси и теплая неустойчивая воздушная масса.

Тем временем на выходных погоду тоже пообещали “разнообразную”.

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