Циклон на подходе. Синоптики предупредили белорусов о вероятности "суперячейковых гроз"

Опубликовано: 24.07.2025 14:11 , Обновлено: 24.07.2025

В пятницу, 25 июля, погодные условия в Беларуси окажутся под влиянием циклона, центр которого сместится к северо-западным границам страны. Как сообщил телеграм-канал "Метеовайб", ситуацию будут определять фронт окклюзии (зона взаимодействия холодного и тёплого атмосферных фронтов) и неустойчивая воздушная масса. Что ждать на выходных?

“Циклон слабовыражен в приземном слое и даже с трудом обнаруживается на картах барической топографии, да и то не на всех уровнях. Тем не менее, он себя ещё как проявит”, — утверждает другой погодный канал Nadvorie.

В каких областях сильные ливни и грозы

В то же время, согласно данным Белгидромета, ночью 25 июля осадки пройдут местами, а днём затронут большую часть территории, за исключением юго-запада. В МЧС даже выписали оранжевое предупреждение для центральной и северо-восточной Беларуси.

При этом в отдельных районах, особенно на севере и востоке, возможны:

сильные ливни;

грозы;

град;

шквалистый ветер до 15-20 м/с.

Кстати, телеграм-канал “Метеовайб” не исключает вероятность возникновения суперячейковых гроз — особо мощных и долгоживущих грозовых систем.

[inf] Суперячейковые грозы — это редкий тип гроз, характеризующийся вращающимся восходящим потоком воздуха. Они часто сопровождаются экстремальными погодными явлениями: крупным градом, шквалами и даже торнадо.[/inf]

Тем временем температура 25 июля в Беларуси будет по-летнему теплой:

ночью +12..+18°С;

+12..+18°С; днём от +21°С на северо-западе до +29°С на юге и юго-востоке.

Ветер ночью будет слабым, а днём усилится до умеренного, причём при грозах возможны порывы. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит.

Прогноз на 26-27 июля: “Облачно с прояснениями”

Судя по данным Белгидромета, в выходные дни погоду продолжит определять поле пониженного давления и неустойчивые воздушные массы.

26 июля ожидается:

облачно с прояснениями;

кратковременные дожди на большей части территории;

отдельные грозы;

ночью и утром — местами слабый туман .

27 июля ситуация немного изменится:

дожди пройдут на большей части страны, причём на юго-западе возможны сильные ливни;

на юго-западе возможны сильные ливни; температура сохранится в пределах +23..+29°С днём.

Как минимум до конца недели белорусам стоит держать зонты под рукой и следить за обновлениями прогнозов — ведь летняя погода продолжает быть очень переменчивой.