Белгидромет раскрасил Беларусь в три цвета. Где "неблагоприятное явление", а где зелёный штиль?

Опубликовано: 22.03.2025 15:42 , Обновлено: 22.03.2025

Белорусские государственные метеорологи днём в субботу предупредили, что в воскресенье, 23 марта, в ряде районов Беларуси будет "неблагоприятное гидрометеорологическое явление".

В Брестской и Гродненской областях Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. “Днем 23 марта (воскресенье) по западу страны во многих районах ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-18 м/с”, - говорится в сообщении.

Тем временем, синоптик ТГ-канала Nadvorie со ссылкой на европейскую модель прогнозирования ECMWF сообщил о небольших дождях.

“Ночью с воскресенья на понедельник и днём в понедельник на значительной части территории Беларуси дожди при температуре +3..+7°, днём, во второй половине, на востоке страны возможен дождь со снегом”, - предупредил эксперт.

По его словам, вслед за воскресным циклоном к вечеру понедельника с юго-запада подойдёт ещё один “с осадками посильнее”. А это значит, что наиболее интенсивные дожди по прогнозу ECMWF пройдут на юге и востоке РБ.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптикам пришлось скорректировать свой прогноз на выходные для Беларуси из-за изменившейся метеорологической ситуации.

Если в начале недели специалисты настраивали белорусов на солнечные и достаточно тёплые выходные, то в свежем оперативном прогнозе на ближайшие три дня журналисты Telegraf.news увидели весь спектр мартовского погодного разнообразия — и мокрый снег, и приличные ночные морозы, и сильный порывистый ветер, и даже грозы.

От -6°С до +15°С, снег и порывистый ветер. Синоптики изменили прогноз на выходные для Беларуси из-за Скандинавского антициклона