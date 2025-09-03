Белгидромет продлил оранжевый уровень из-за жары. Когда ждать холодный фронт с запада?

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Опубликовано: 03.09.2025 15:14 , Обновлено: 03.09.2025

Белгидромет продлил ещё на сутки оранжевый уровень опасности из-за 30-градусной жары для одной области страны. И это несмотря на холодный фронт, который уже подошёл к западным границам Беларуси. Узнали, стоит ли ждать от него существенного похолодания и какие ещё "неблагоприятные погодные явления" посулили белорусам синоптики в ближайшие дни.

Продлить действие оранжевого уровня из-за неблагоприятного прогноза Белгидромету пришлось для Брестчины - там в четверг, 4 сентября, как ожидается, столбики термометров по-прежнему будут стремиться к отметке в +30°С.

В связи с этим белорусские спасатели рекомендовали стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12:00 до 16:00, пить побольше чистой воды, а тем, кто пожелает охладиться в водоёмах - купаться только в разрешенных, специально отведенных и оборудованных для этого местах.

Кстати, на счёт купания белорусские спасатели вовсе не переборщили, несмотря на то, что календаре технически уже осень. Как отметили авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, температура воды в реках и водоемах Беларуси с конца августа местами повысилась на 1-2 градуса и с приходом сентября только повышается. По словам специалистов, этому благоприятствуют более теплые ночи. Согласно прогнозам экспертов, они распространят с запада на большую часть Песпублики во второй половине недели, а высокие дневные температуры гарантируют белорусам комфортные для купания условия к выходным: в субботу по прогнозу дневные максимумы достигнут +24..+30°С, в воскресенье +20..+27°С.









Холодный фрон, который подошёл днём 3 сентября к западным границам Беларуси, судя по прогнозам синоптиков, несмотря на своё название, существенного похолодания не принесёт. Как пояснили авторы другого Telegram-канала о погоде @nadvorie, белорусам он сулить лишь ливни и грозы.

















По словам специалистов, холодный фронт идёт волнами, что объяснит нестабильные погодные условия в ближайшие сутки.

“Во второй половине дня грозы и ливни, которые ослабеют и прекратятся к ночи, но снова возобновятся завтра с утра, продвинувшись немного восточнее, вглубь территории Беларуси”, - прокомментировали авторы канала свежий прогноз Европейского эксперимента по прогнозированию штормов, ESTOFEX, который выпустил предупреждение по грозам для северо-запада Беларуси.

Согласно официальному краткосрочному прогнозу Белгидромета, 30-градусная жара в Беларуси не спадёт вплоть до выходных:

На пятницу, 5 сентября , Белгидромет спрогнозировал кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром, но тёплые ночи (от +7°С по востоку до +18°С по западу) и жаркий день - в среднем в диапазоне +22..+29°С и до +31°С на Брестчине.

, Белгидромет спрогнозировал кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром, но тёплые ночи (от +7°С по востоку до +18°С по западу) и жаркий день - в среднем в диапазоне +22..+29°С и до +31°С на Брестчине. На субботу, 6 сентября , Белгидромет озвучил аналогичный прогноз: кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром, ночные минимумы в диапазоне +8..+15°С (по западу до +17°С) и дневные максимумы от +20°С на Витебщине до +29°С на Брестчине.

Ранее Telegraf.news рассказал, что резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением — достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.

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