Белгидромет продлил и расширил оранжевый уровень из-за жары. В каких областях – опасные грозы?

📷 Фото

Опубликовано: 29.08.2025 13:24 , Обновлено: 29.08.2025

В последние выходные августа погода решила окунуть белорусов в по-настоящему тропическое лето. По данным Белгидромета, столбики термометров в отдельных районах страны могут показать все +33°С, из-за чего ведомству пришлось продлить оранжевый уровень опасности, объявленный накануне, и максимально расширить его зону.

Если на пятницу, 29 августа, оранжевый уровень из-за опасной жары был объявлен только в двух районах - Гродненской и Брестской областях, то на субботу, 30 августа, оранжевую зону расширили на всю территорию страны. Более того, в двух регионах повысился риск потенциально опасных гроз - их спрогнозировали жителям Гродненщины и Витебщины.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 30 августа 2025 г.

По данным Белгидромета, максимальная дневная температура 30 августа установится на уровне +27..+33°С и даже ночные минимумы будут ближе к климатической норме августовских дней - в диапазоне +14..+20°С.

Как заметил тематический Telegram-канал о погоде “Метеовайб”, минувшей ночью в Бресте “чуть тропическая ночь не случилась”.

[inf]“Тропическими” называют ночи, когда минимальная температура в ночное время не опускается ниже отметки в +20,0°С.[/inf]

В соседней Польше, кстати, такие значения-таки были зафиксированы - в городе Бельско-Бяла (+23,4°С), поэтому специалисты не исключили вероятность такой же жаркой ночи и на Брестчине.









По прогнозам синоптиков, такая жаркая погода сохранится как минимум ближайшие три дня благодаря тому, что территория Беларуси будет находиться на западной периферии обширного антициклона Mareike с центром над северо-западом Казахстана. Из-за этого в регионе сохранится адвекция воздушной массы со Средиземноморья и севера Африки.

В краткосрочном прогнозе от Белгидромета на эти дни сохраняются 30-градусные значения:

воскресенье, 31 августа: Осадки : кратковременные и лишь местами, преимущественно по западу Беларуси, днём в отдельных районах с грозами . Температура: минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +25.. +32°С , по западу и северо-западу чуть прохладнее, +20..+24°С.

: кратковременные и лишь местами, преимущественно по западу Беларуси, днём в отдельных районах с . минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +25.. , по западу и северо-западу чуть прохладнее, +20..+24°С. понедельник, 1 сентября : Осадки : кратковременные дожди ночью в отдельных районах, возможно с грозами ; днем преимущественно без осадков. Температура: минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +20..+27°С, по югу - до +29°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением — достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.

«Какую зиму ждать?» — Белорусы начали в августе включать отопление