Белгидромет предупредил белорусов о метели 8 декабря

Опубликовано: 07.12.2022 13:10 , Обновлено: 07.12.2022

Белгидромет установил желтый уровень опасности на четверг, 8 декабря, из-за гололедицы. К тому же, предупредил о метели и порывистом ветре.

По прогнозу синоптиков, 8 декабря на погоду повлияют атмосферные фронты от циклона с центром над Финским заливом.

Снег, мокрый снег, по югу с дождем, и местами слабую метель обещают в Беларуси ночью. А днем осадки пойдут, в северной части страны.

Ко всему этому прогнозируют юго-западный, южный умеренный ветер, местами порывистый.

Что касается температуры, то 8 декабря ночью обещают 0..-6°С, а днем — -2..+2°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Кстати, ранее Телеграф публиковал советы ЖКХ, как вести себя в гололедицу и что делать, если вы все же поскользнулись.

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