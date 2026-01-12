Белгидромет перечислил все аномалии погоды в 2025 году. Будет с чем сравнить 2026

Опубликовано: 12.01.2026 19:21 , Обновлено: 12.01.2026

Белорусский гидрометеорологический центр (Белгидромет) сообщил, что 2025 год стал пятым самым теплым за всю историю наблюдений в Беларуси. Посмотрели, что запомнилось белорусским синоптикам в прошлом году.

Согласно выводам Белгидромета, 2025 год “подтвердил тренд на потепление”, так как среднегодовая температура составила +8,5 °C (а это на 1,3 °C выше нормы). Кстати, все 6 самых теплых лет с 1881 года приходятся на период с 2013 года, а рекорд пока держит 2024 год (+9,5 °C).

Трамп объявил глобальное потепление «самым большим обманом глупых людей»

Год также отметился “смещением сезонов и высокой повторяемостью экстремальных погодных явлений”. Белгидромет перечислил все аномалии погоды в прошлом году:

В 2025 году климатическая зима (со стойким морозом) на большей части Беларуси так и не наступила. Это второй случай в истории после зимы 2019/2020 года.

Более того, январь стал рекордно теплым (+1,2 °C), а его средняя температура больше была похожа на мартовскую и превысила норму сразу на 5,3 °C.

Далее — март тоже стал самым теплым (на +5,2 °C выше нормы). Рекорды были и для отдельных городов. 10 марта в Дрогичине зафиксировали +20,4 °C.

“Такого тепла в первой декаде марта не было никогда”, — сообщили в Белгидромете.

В сентябре погода со средней температурой +15 °C (+2,3 °C к норме) стала третьей из самых теплых в истории наблюдений. Три рекордно теплых сентября пришлись на 2023, 2024 и 2025 годы.

Таким образом, по данным Белгидромета, все сезоны 2025 года, кроме лета, были теплее нормы. Наибольшее отклонение — зима (+2,4 °C).

Также Белгидромет зарегистрировал 22 случая опасных явлений (сильные дожди, ветер), нанесших ущерб экономике.

На самом деле, 2025 год лишь подтвердил, что климат в Беларуси кардинально меняется. Ещё в ноябре прошлого года младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков заявил, что белорусам стоит готовиться к исчезновению зимы в том виде, какой она была ещё недавно. Количество снега и дней с низкой температурой будет существенно сокращаться. К какому году в Беларуси останется один зимний месяц?

Когда в Беларуси климат станет черноморским? В НАН РБ назвали ближайшие сроки