Белгидромет объявил штормовое предупреждение и заморозки до -3°С. Кому спасать огороды ночью?

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Опубликовано: 12.05.2024 15:02 , Обновлено: 12.05.2024

Судя по по прогнозам синоптиков, долгожданные тепло и солнце белорусам в ближайшие дни не улыбнутся. В Белгидромете объявили штормовое предупреждение на ночь с 12 на 13 мая. Жителям некоторых регионов заморозков не миновать, уверены метеорологи.

Днём 12 мая в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода. Дожди пройдут только местами по востоку страны, считают в Белгидромете. А вот в ночь с 12 на 13 мая по северо-востоку Беларуси объявили штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки от 0 до -3°С.

В понедельник, 13 мая, в метеорологи пообещали белорусам всё ту же “переменную облачность”, но преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется от +10°С по востоку и до +20°С по западу Беларуси. Атмосферное давление будет медленно расти ночью и слабо падать днём, считают в Белгидромете.

Специалисты телеграм-канала Nadvorie рассказали, что ожидать ухода скандинавского антициклона Uwe с территории страны пока что преждевременно.

“К сожалению, холодному антициклону Uwe очень понравилась Беларусь. Его центр пройдет через нас 13 мая. Далее он начнет движение в сторону ЕТР. А потом, из-за ностальгии по нашему региону, он снова повернет на запад и в пятницу его центр вернется к нам”, - рассказали в телеграм-канале Nadvorie.

В вторник, 14 мая, в Беларуси небольшие дожди синоптики прогнозируют только в отдельных районах Витебской и Минской областей. Ночью и утром местами белорусы смогут наблюдать слабый туман. Ночью минимальная температура будет колебаться в пределах от +1 до +8°С. Однако при прояснениях всё ещё возможны заморозки от 0 до -2°С. Днём столбик термометра максимально покажет от +12 до +19°С.

В среду, 15 мая, погода также не принесёт серьёзных сдвигов. Согласно прогнозам специалистов, ночью минимальная температура останется в тех же пределах: от +1 до +8°С. На торфяниках Полесья местами спрогнозировали заморозки от 0 до -2°С. Днём воздух прогреется дол тех же показателей, что и в вторник: от +12 до +19°С.

По данным Nadvorie антициклон Uwe начнёт сходить на нет только в конце следующей недели. Его разрушит циклон, который “начнет медленно перемещаться из Германии в Польшу”. Специалисты считают, что этот процесс может принести “долгожданные грозовые дожди” на Западе страны.

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