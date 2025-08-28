Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за жары в 32°С в конце августа

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Опубликовано: 28.08.2025 14:04 , Обновлено: 28.08.2025

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 29 августа. Причина оранжевого предупреждения довольно неожиданная, если учесть, что на календаре - последние деньки августа. Опасность в эти дни будет представлять тридцатиградусная жара. По прогнозам синоптиков, как минимум в двух областях страны есть вероятность увидеть на градусниках нетипичные для белорусского августа значения в 32°С.

По данным Белгидромета, завтра днём, 29 августа , до оранжевого уровня температура разогреется на большей части территории Брестской и Гродненской областей - до +30..+32°С. Для остальных регионов (за исключением Витебщины) уровень опасности по жаре государственные синоптики оценили как “потенциально опасный”, то есть жёлтый уровень.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 29 августа 2025 г.

При этом 30-градусные значения в прогнозах Белгидромета фигурирют вплоть до конца месяца, то есть ближайшие выходные у белорусов будет возможность отогреться за эту прохладную неделю и насладиться по-настоящему летней погодой. Грозы, ставшие неотъемлемой частью этого лета в Беларуси, кстати, тоже никуда не уйдут: из-за фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, на западе и северо-западе Беларуси дожди с грозами и порывистым ветром могут пройти и в субботу, и в воскресенье, 30 и 31 августа .

Авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб” объяснили, что источником нетипичной для белорусского августа жары станет горячий воздух со Средиземноморья и севера Африки.

“Вся территория страны окажется в тропической воздушной массе. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, порывистый. Ночью от + 11°С по востоку до + 18°С по западу. Днём +25..+30°С, по юго-западу до +32°С”, - дали свой прогноз на пятницу специалисты.

Проанализировав обновленные расчеты европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, они дали такой же жаркий прогноз на выходные, что и Белгидромет.









“Вот это последние выходные лета! Кто бы мог подумать. В субботу и воскресенье на большей части территории сохранится жаркая погода с дневными температурами +25..+30°С, по юго-западу и югу до +32°С. Кратковременные грозовые дожди пройдут преимущественно в воскресенье по северо-западной половине страны”, - прокомментировали метеокарты специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением — достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.

«Какую зиму ждать?» — Белорусы начали в августе включать отопление