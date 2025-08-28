Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за жары в 32°С в конце августа
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 29 августа. Причина оранжевого предупреждения довольно неожиданная, если учесть, что на календаре - последние деньки августа. Опасность в эти дни будет представлять тридцатиградусная жара. По прогнозам синоптиков, как минимум в двух областях страны есть вероятность увидеть на градусниках нетипичные для белорусского августа значения в 32°С.
По данным Белгидромета, завтра днём, 29 августа , до оранжевого уровня температура разогреется на большей части территории Брестской и Гродненской областей - до +30..+32°С. Для остальных регионов (за исключением Витебщины) уровень опасности по жаре государственные синоптики оценили как “потенциально опасный”, то есть жёлтый уровень.
При этом 30-градусные значения в прогнозах Белгидромета фигурирют вплоть до конца месяца, то есть ближайшие выходные у белорусов будет возможность отогреться за эту прохладную неделю и насладиться по-настоящему летней погодой. Грозы, ставшие неотъемлемой частью этого лета в Беларуси, кстати, тоже никуда не уйдут: из-за фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, на западе и северо-западе Беларуси дожди с грозами и порывистым ветром могут пройти и в субботу, и в воскресенье, 30 и 31 августа .
Авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб” объяснили, что источником нетипичной для белорусского августа жары станет горячий воздух со Средиземноморья и севера Африки.
“Вся территория страны окажется в тропической воздушной массе. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, порывистый. Ночью от + 11°С по востоку до + 18°С по западу. Днём +25..+30°С, по юго-западу до +32°С”, - дали свой прогноз на пятницу специалисты.
Проанализировав обновленные расчеты европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, они дали такой же жаркий прогноз на выходные, что и Белгидромет.
“Вот это последние выходные лета! Кто бы мог подумать. В субботу и воскресенье на большей части территории сохранится жаркая погода с дневными температурами +25..+30°С, по юго-западу и югу до +32°С. Кратковременные грозовые дожди пройдут преимущественно в воскресенье по северо-западной половине страны”, - прокомментировали метеокарты специалисты.
Ранее Telegraf.news рассказал, что резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением — достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.
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