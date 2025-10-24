Белгидромет объявил "оранжевые" ливни в 4 областях. Где добавятся грозы и ветер 72 км/ч?

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Опубликовано: 24.10.2025 14:46 , Обновлено: 24.10.2025

Белгидромет ухудшил прогноз на выходные для четырёх из шести областей Республики. Уровень метеоопасностей государственные синоптики там подняли с жёлтого до оранжевого. Посмотрели, где к сильным дождям в выходные прибавятся также ветер с порывами до 72 км/ч и осенние грозы.

По оперативному прогнозу Белгидромета, непогода в субботу, 25 октября , затронет абсолютно всю страну. В частности, потенциально опасное усиление ветра с порывами до 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч) ожидается в течение дня во всех областях. Однако как минимум в четырёх регионах (Гродненской, Минской, Витебской и Гомельской областях) из-за сильных дождей есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, из-за чего там на весь день объявили оранжевый уровень опасности.

Карта метеоопаснсотей на 25 октября 2025 года

Авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, в свою очередь, ориентируясь на французскую модель прогнозирования ALADIN, сообщили, что наиболее интенсивные ливни ожидаются этой ночью на юго-западе и юге Беларуси.

“В общем, будет интересно. Как видите, выльется прилично”, - написали авторы канала, продемонстрировав расчётные карты осадков на ближайшие сутки - до 35 мм.

[inf]Напомним, 1 мм осадков в метеорологии равноценен одному литру воды на 1 квадратный метр земли, то есть в данном случае в отдельных районах за сутки на квадратный метр может обрушиться до 35 литров. [/inf]









Согласно данным другой прогностической модели - европейской ECMWF - осадки на юго-востоке, в центре и северо-западе страны предстоящей ночью, завтра утром и в первой половине дня субботы ожидаются “весьма интенсивные и продолжительные”.

Авторы другого Telegram-канала о погоде “Метеовайб”не исключили вероятность локальных гроз к ночи субботы по югу Гомельской области.

При этом они предупредили, что зона осадков достигнет центра страны лишь ночью, а в предфронтовой зоне температурный фон будет расти до позднего вечера. Судя по оперативным данным Белгидромета, кое-где на Брестчине она уже сейчас достигла +15..+16°С.

“В столице суточные максимумы могут быть отмечены уже в темное время суток. Не упустите сегодня теплые вечерние прогулки”, - посоветовали авторы канала.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики уже составили предварительный прогноз на конец октября - начало ноября в Беларуси. Узнали, когда придёт очередная волна похолодания, стоит ли ждать затяжных дождей и когда, по расчётам специалистов, в Беларуси выпадет первый снег.

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