Белгидромет объявил на 1 января оранжевый уровень опасности из-за ветра в 86 км/ч. Где ждать снега?

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Опубликовано: 31.12.2024 14:07 , Обновлено: 31.12.2024

Белгидромет объявил на среду, 1 января, оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра. По расчётам синоптиков, его порывы ночью местами будут достигать скорости 21-24 м/с, что эквивалентно 86,4 км/ч. Между тем, в отдельных районах Республики Новый год придёт со снегом. Посмотрели, жителям каких областей повезёт сделать снежные праздничные фото.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в первые два дня января на большей части территории страны, включая столицу, усилится юго-западный/западный ветер. Средняя скорость порывов составит 15-20 м/с, а в четверг, 2 января, порывы ветра местами будут достигать скорости 21-24 м/с.

В связи с этим МЧС Беларуси выпустило официальное предупреждение, при этом, по иформации ведомства оранжевого уровня метеоопасность будет достигать лишь в четырёх областях страны:

Минской,

Витебской,

Гродненской,

Могилёвской.

Для Брестской области выписано жёлтое предупреждение, для Гомельской - они вовсе пока не действуют.

Впрочем, отметим, что свои оперативные прогнозы синоптики обновляют ежедневно, поэтому данные ещё могут поменяться.

В свою очередь специалисты профильного Telegram-канала “Метеовайб” предупредили белорусов о скором приближении холодного фронта. Впрочем, в новогоднюю ночь страна ещё будет под воздействием тёплого фронта очередного циклона. Как следствие, по прогнозам специалистов, 1 января жителей северных регионов страны, то есть Витебской области, а также северных районов Минской, Гродненской и Могилёвской областей ждут небольшие осадки в виде мокрого снега (по югу - возможны дожди).

С усилением ветра придёт похолодание,а температура ночью опустится до -2..+3°С. Днём температура будет держаться в диапазоне 0..+5°С.

Для Минска специалисты озвучили такой прогноз на 1 декабря:

ночью 0..+2°С, облачно, небольшой кратковременный дождь,

днём +1..+3°С, облачно, временами осадки, порывистый ветер.













Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики кардинально изменили свой прогноз для Беларуси на январь. Вместо положительной температурной аномалии, которая наблюдалась в Республике всю осень и весь первый зимний месяц, численные модели расчёта погоды теперь прогнозируют нам прямо противоположное — температурные значения ниже климатической нормы.

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