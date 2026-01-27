Белгидромет назвал главную опасность на ближайшие дни: "Большое количество средиземноморского тепла"

Опубликовано: 27.01.2026 16:35 , Обновлено: 27.01.2026

В Белгидромете, как заметили многие белорусы, в последнее время стали все чаще рассказывать интересные и важные подробности про погоду в стране, не ограничиваясь сухими прогнозами и цифрами. И это только можно приветствовать. Особенно, когда речь о предстоящих сложных погодных условиях.

Вот и в этот раз, объявив оранжевый уровень опасности на 28 января, государственные синоптики назвали “главную опасность” циклона Леони, который властвует в Беларуси.

“Главная опасность этого циклона таится в его атмосферных фронтах, несущих с собой большое количество средиземноморского тепла и влаги. Поэтому осадки отмечаются в смешанной фазе (снег, мокрый снег, дождь), что при слабоотрицательных температурах воздуха может приводить к образованию гололедных явлений”, - пояснили в Белгидромете.

Именно из-за льда на различных поверхностях ведомство второй день подряд предупреждает об оранжевом уровне опасности. Там также рассказали о том, что тёплый фронт циклона может вызвать ледяной дождь. И это не метафорическое выражение, а вполне научно обоснованный термин.

“Выпадающие капли дождя, проходя через холодный слой воздуха, замерзают. В результате на поверхностях образуется ледяная корка, что приводит к ухудшению дорожно-транспортной обстановки, падению деревьев и разрушению коммуникаций и прочему ущербу”, - рассказали в Белгидромете.

Кстати, синоптики предупредили белорусов о грядущем ультраполярном вторжении, которое придёт на смену нынешнему циклону «Леони». Ледяные дожди и опасный гололёд сменятся двадцатиградусными морозами, по которым едва ли успели соскучиться белорусы.

До -25°С. Белорусам приготовиться к ультраполярному вторжению