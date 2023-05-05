Белгидромет анонсировал приход Скандинавского антициклона. А тепло в мае вообще будет?

Опубликовано: 05.05.2023 11:24 , Обновлено: 05.05.2023

Белгидрометцентр скорректировал прогноз на ближайшие три дня, с 6 по 8 мая, но он остался таким же неутешительным - ночные заморозки и туманы, большие колебания ночной и дневной температуры, хоть и без осадков. Во всём виноват холодный скандинавский антициклон, объяснили синоптики.

Согласно обновлённому прогнозу Белгидромета, в субботу, 6 мая , холодная воздушная масса арктического происхождения повлияет на погоду в Беларуси. В большинстве районов страны ожидаются заморозки до -5°С, днём потеплеет до +8..+14°С. Небольшие дожди возможны только на юго-востоке, а утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман.

По прогнозам синоптиков 7 и 8 мая погода в Беларуси будет определяться влиянием холодного скандинавского антициклона. Его центр смещается с севера Балтийского моря на Псковскую область России.

В результате в воскресенье, 7 мая , солнечной погоды ждать не стоит: синоптики прогнозируют переменную облачность, но без сильных осадков. Ночные заморозки до -5°С ожидаются вновь в большинстве районов Беларуси, а днём воздух прогреется до +9..+16°С.

В понедельник, 8 мая , существенного изменения погодных условий также не предвидится. Синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, с ночными заморозками до -5°С. Разбежка максимальной дневной температуры составит от +11°С в северо-восточных районах страны до +18°С - в юго-западных.

Отметим, что такой неблагоприятный прогноз синоптиков на начало мая заставил многих белорусов задуматься о том, как сберечь посевы на даче или собственном участке. Минусовая температура по ночам грозит подморозить первые побеги нежной зелени и теплолюбивую рассаду даже в теплицах, что сведёт на нет все усилия огородников. Нашли в соцсетях дешёвый и действенный способ, как обогреть теплицу во время майских заморозков.

Как белорусам обогреть теплицу при майских заморозках? Поможет дешёвый лайфхак из TikTok