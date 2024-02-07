«Белавиа» запустила прямые рейсы из Гомеля в Питер. По чем билет и сколько лететь?

Опубликовано: 07.02.2024 15:10 , Обновлено: 31.03.2024

Компания "Белавиа" объявила о запуске прямых рейсов из Гомеля в Санкт-Петербург. Первый самолёт по маршруту запланирован на 22 марта, а билеты уже можно приобрести как на сайте компании, так и в офисе продаж и у агентов.

Полет до северной столицы России из Гомеля займёт всего 1,5 часа, а летать по маршруту компания планирует каждые вторник, пятницу и воскресень6:

вылет из Гомеля – в 16:15, прибытие в Санкт-Петербург – в 17:50,

вылет из Санкт-Петербурга – в 18:40, возвращение в Гомель – в 20:10.

По данным пресс-службы компании, цены на билеты по маршруту стартуют от 49 евро .

Напомним, на этой неделе “Белавиа” объявила новую промо-акцию: до 11 февраля включительно тарифы по некоторым направлениям снизили до 39 евро в одну сторону и до 69 евро — в обе.

От 39 евро. «Белавиа» объявила недельную распродажу билетов