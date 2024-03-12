"Белавиа" снова разрешила пассажирам выбирать места в самолетах. Но не во всех

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Опубликовано: 12.03.2024 11:35 , Обновлено: 31.03.2024

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" объявил о возобновлении популярной услуги, позволяющей пассажирам предварительно забронировать себе место на борту воздушного судна на этапе онлайн-регистрации. Впрочем, воспользоваться ею можно будет далеко не на всех рейсах.

С 1 сентября 2023 года “Белавиа” временно приостановила оформление некоторых дополнительных услуг, в том числе, по бронированию места на борту. В итоге пассажиры могли забронировать желаемое место не позднее чем за 24 часа до вылета рейса.

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Однако во вторник, 12 марта, компания объявила, что теперь оформить эту услугу можно до момента окончания онлайн-регистрации.

“Во время прохождения онлайн-регистрации на рейс первоначально место пассажиру назначается системой автоматически и является бесплатным. Если вы желаете его изменить, то выбор другого места будет происходить в соответствии с условиями приобретения услуги “Предварительный выбор места”, - пояснили в “Белавиа”.

Выбрать место на борту пока по-прежнему нельзя на чартерных рейсах, однако в компании заверили, что они планируют добавить эту опцию для всех рейсов.

Что касается стоимости данной услуги, то в “Белавиа” заявили, что она будет зависеть, помимо прочего, от следующих критериев:

категории места,

тарифного бренда авиабилета.

Точную стоимость услуги пассажир увидит на этапе выбора места на сайте.

Ранее Телеграф сообщил, что в конце февраля этого года у белорусов появилась возможность оплачивать билеты на рейсы национального авиаперевозчика “Белавиа” по-новому — компания стала партнером платежного сервиса “Оплати”.

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