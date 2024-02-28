«Белавиа» ввела новый способ оплаты билетов
У белорусов появилась возможность оплачивать билеты на рейсы национального авиаперевозчика "Белавиа" по-новому - компания стала партнером платежного сервиса "Оплати". Об этом 27 февраля сообщили в компании.
Оплатить через данный сервис можно билеты, оформленные через официальный сайт компании - belavia.by:
- оплачивая с мобильного телефона, по ссылке автоматически откроется фирменное приложение “Оплати” с детализацией заказа;
- при заказе билетов с компьютера необходимо будет отсканировать сгенерированный QR-код, который также открывает приложение “Оплати” с указанием деталей заказа.
Проверив информацию в выставленном чеке и проведя оплату, клиент получит электронные билеты и чек на указанную электронную почту.
В компании уточнили, что расчет через сервис проводится только в белорусских рублях . Если у покупателя указана другая валюта, то при оплате билетов через сервис будет произведён автоматический перерасчет стоимости с учётом конверсии.
[info_b]Оплати — это бесплатное приложение, которое позволяет совершать платежи по QR-кодам и через ЕРИП, а также проводить бесконтактный расчет в магазинах, аптеках, на АЗС и так далее.[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что национальный аэропорт Минск объявил о запуске программы мониторинга качества услуг под названием «Тайный пассажир» с 1 марта. За участие в программе первым и наиболее активным участникам программы пообещали бонусы.
Минский аэропорт предложил белорусам стать «тайным пассажиром». И пообещал бонусы