«Белавиа» ввела новый способ оплаты билетов

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Опубликовано: 28.02.2024 08:21 , Обновлено: 31.03.2024

У белорусов появилась возможность оплачивать билеты на рейсы национального авиаперевозчика "Белавиа" по-новому - компания стала партнером платежного сервиса "Оплати". Об этом 27 февраля сообщили в компании.

Оплатить через данный сервис можно билеты, оформленные через официальный сайт компании - belavia.by:

оплачивая с мобильного телефона, по ссылке автоматически откроется фирменное приложение “Оплати” с детализацией заказа;

при заказе билетов с компьютера необходимо будет отсканировать сгенерированный QR-код, который также открывает приложение “Оплати” с указанием деталей заказа.

Проверив информацию в выставленном чеке и проведя оплату, клиент получит электронные билеты и чек на указанную электронную почту.

В компании уточнили, что расчет через сервис проводится только в белорусских рублях . Если у покупателя указана другая валюта, то при оплате билетов через сервис будет произведён автоматический перерасчет стоимости с учётом конверсии.

[info_b]Оплати — это бесплатное приложение, которое позволяет совершать платежи по QR-кодам и через ЕРИП, а также проводить бесконтактный расчет в магазинах, аптеках, на АЗС и так далее.[/info_b]

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