«Белавиа» пообещала прямые рейсы из Бреста в Москву. Когда и почем?
Белорусский авиаперевозчик объявил о том, что в ближайших планах – организация полетов по маршруту Брест – Москва (Шереметьево). Рассказал, когда и сколько лететь и почем будут билеты.
По информации «Белавиа» старт полетов намечен на 3 апреля. Перелет из Бреста в столицу России займет 1 час 45 минут.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушном судне Embraer-175 с комфортабельным салоном эконом– и бизнес-класса, сообщил перевозчик. И опубликовал расписание полетов:
- вылет из Москвы – в 13.45, прилет в Брест – в 15.40;
- вылет из Бреста – в 16.35, прилет в Москву – в 18.20.
Стоимость билетов: от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно.
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Embraer-175 – это бразильский самолет, разработан одноименной авиастроительной компанией. Первое такое судно, изготовленное специально для авиакомпании «Белавиа», *прибыло *в Минск 17 сентября 2012 года.
Ранее Телеграф писал, что компания “Белавиа” объявила о запуске прямых рейсов из Гомеля в Санкт-Петербург. Первый самолёт по маршруту запланирован на 22 марта, а билеты уже можно приобрести как на сайте компании, так и в офисе продаж и у агентов.
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