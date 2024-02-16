«Белавиа» пообещала прямые рейсы из Бреста в Москву. Когда и почем?

Опубликовано: 16.02.2024 11:34 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусский авиаперевозчик объявил о том, что в ближайших планах – организация полетов по маршруту Брест – Москва (Шереметьево). Рассказал, когда и сколько лететь и почем будут билеты.

По информации «Белавиа» старт полетов намечен на 3 апреля. Перелет из Бреста в столицу России займет 1 час 45 минут.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушном судне Embraer-175 с комфортабельным салоном эконом– и бизнес-класса, сообщил перевозчик. И опубликовал расписание полетов:

вылет из Москвы – в 13.45, прилет в Брест – в 15.40;

вылет из Бреста – в 16.35, прилет в Москву – в 18.20.

Стоимость билетов: от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно.

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Embraer-175 – это бразильский самолет, разработан одноименной авиастроительной компанией. Первое такое судно, изготовленное специально для авиакомпании «Белавиа», *прибыло *в Минск 17 сентября 2012 года.

Ранее Телеграф писал, что компания “Белавиа” объявила о запуске прямых рейсов из Гомеля в Санкт-Петербург. Первый самолёт по маршруту запланирован на 22 марта, а билеты уже можно приобрести как на сайте компании, так и в офисе продаж и у агентов.

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