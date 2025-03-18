"Белавиа" начала выполнять транзитные рейсы с еще одним российским перевозчиком. Куда можно улететь по единому билету?
Авиакомпания "Белавиа" вместе с российским авиаперевозчиком Red Wings запустила совместные транзитные рейсы в некоторые города РФ и казахстанский Алматы. Журналист Telegraf.news узнал, куда именно можно улететь по единому билету.
Для выполнения стыковочных рейсов (то есть предполагающих пересадку) “Белавиа” и Red Wings [link href=“https://belavia.by/novosti/4890940/” target=“_blank” rel=“noopener”] подписали [/link] код-шеринговое соглашение. Его действие распространяется на эти рейсы с 18 марта:
- Минск/Гомель/Брест – Санкт-Петербург – Ярославль (старт из Бреста - 2 апреля),
- Минск/Гомель/Брест – Санкт-Петербург – Калуга,
- Минск – Казань – Челябинск,
- Минск – Екатеринбург – Алматы,
- Минск – Екатеринбург – Новокузнецк,
- Минск – Екатеринбург – Барнаул.
Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург - это пересадочные пункты. До этих городов рейсы будет выполнять “Белавиа”, а дальше - российская Red Wings.
В “Белавиа” считают, что такие транзитные рейсы имеют три плюса:
- “удобные стыковки”,
- сквозная регистрация (одна регистрация на рейсы-стыковки в месте первоначального вылета),
- оформление билета на едином бланке.
Скидка до 372 рублей. «Белавиа» объявила распродажу билетов, но только в два города
“Приобрести билеты на новые маршруты можно на сайтах обеих авиакомпаний, а также у агентов”, - добавили в “Белавиа”.
Ранее Telegraf.news писал, что “Белавиа” подписала код-шеринговое соглашение с российской авиакомпанией Nordwind. Теперь пассажиры белорусского перевозчика могут оформить единый билет на стыковочные рейсы в российском Санкт-Петербурге и Казани по 11 направлениям.
«Белавиа» начала выполнять стыковочные рейсы с российской Nordwind. Куда можно улететь по единому билету?