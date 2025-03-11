"Белавиа" начала выполнять стыковочные рейсы с российской Nordwind. Куда можно улететь по единому билету?

Опубликовано: 11.03.2025 07:35 , Обновлено: 11.03.2025

белорусский авиаперевозчик "Белавиа" подписал код-шеринговое соглашение с российской компанией Nordwind. Теперь пассажиры "Белавиа" могут оформить единый билет на стыковочные рейсы в российском Санкт-Петербурге и Казани по 11 направлениям.

Как пояснил генеральный директор”Белавиа” Игорь Чергинец, теперь пассажирам “не придется изучать расписание авиакомпаний в поиске подходящих стыковок и переживать за сроки регистрации во время пересадки”. Для их удобства компании предложили им особый “сквозной формат”.

“В рамках договоренностей пассажиры двух авиакомпаний могут выполнять полеты со стыковкой в Казани и Санкт-Петербурге. При этом одну часть маршрута выполнит “Белавиа”, другую — Nordwind”, - разъяснили суть код-шера в компании.

[info_b]Компания Nordwind Airlines входит в число крупнейших российских авиаперевозчиков по пассажирообороту. Имеет расширенную маршрутную сеть регулярных полетов по России. Базовыми аэропортами компании являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань и Махачкала.[/info_b]

Договорённость компаний распространяется на рейсы, вылетающие уже с 11 марта. Забронировать единые билеты на стыковочные рейсы можно на официальных сайтах обеих авиакомпаний, а также через агентов.

Вот какие правления охватывает белорусско-российский код-шер на данный момент:

из Минска через Казань пассажиры могут улететь по единому билету в российский Новокузнецк и Бишкек (Кыргызстан) (и обратно);

из Минска через Санкт-Петербург — в такие российские города, как Казань, Омск, Уфа, Кемерово, Махачкала, Сочи, Томск, Барнаул, Тюмень (и обратно).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта пассажиры белорусского авиаперевозчика пожаловались, что “Белавиа” убрала возможность бесплатно выбрать место за 24 часа до полета и теперь за такую востребованную услугу надо заплатить. Однако есть нюанс, который позволяет избежать лишних трат. Разобрались, что известно.

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