Скидки на такси, билеты, еду и не только. Банки предложили белорусам новогодние бонусы до конца декабря

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Опубликовано: 12.12.2023 16:50 , Обновлено: 15.11.2024

В праздничные дни получать подарки приятно не только детям, но и взрослым. Причем последним повезло в какой-то степени даже больше - воспользоваться праздничными предложениями от компаний они могут не один день в году, а порой задолго до наступления Нового года и Рождества. Вот и белорусские банки тоже подготовили для своих клиентов немало приятных новогодних бонусов - от бесплатного обслуживания некоторых карточек и подписок на интернет-сервисы, до повышенных скидок в магазинах-партнёрах и промо-кодов на популярные услуги.

Скидки на банковские продукты и услуги

МТБанк предложил акцию для всех новых клиентов по оформлению карты рассрочки “Халва”. Оформив карту до 20 декабря, платить за её обслуживание не придётся на протяжении всего срока действия карты. Как заявили в банке, у данной программы рассрочки большая партнерская сеть - более 35 тыс. магазинов-партнеров.

О новых бонусах по своей программе лояльности сообщил “Альфа-Банк” . Там рассказали, что с 1 декабря 2023 года по 3 января 2024 года в рамках программы “Альфа Бонус” все участники с включенными базовыми бонусами по картам в белорусских рублях будут получать 3% по пяти категориям. Ознакомиться с их перечнем можно по ссылке.

“Приорбанк” пообещал до 31 декабря платить своим клиентам по 50рублей за рекомендации ИП по открытию бизнес-счетов в своём банке. Чтобы принять участие в акции, необходимо иметь заключенное агентское соглашение с “Приорбанком”, а приглашать новых клиентов необходимо по специальному промокоду, который указывается при оформлении заявки на открытие счета. Вознаграждение за каждого приведённого друга участникам своеобразной реферальной акции банк пообещал выплатить в конце месяца.

“Сбер Банк” снизил в декабре цены на ряд памятных монет, которые, как считают в банке, является “уникальным подарком”

“Это хороший способ защиты сбережений от инфляции, как правило, цена с годами только растет, кроме того изображение на монете может быть связано с определенным событием, местом или человеком, что придаст подарку дополнительную ценность”, -пояснили в банке.

Скидки будут будет действовать до 7 января.

“Беларусбанк” предложил белорусам оформить сезонный кредит “Заявка Деду Морозу”. Его будут оформлять с 1 декабря 2023 года по 22 января 2024 года на три года без поручителей и страховок. Процентная ставка в течение первых 90 дней составит фиксированные 9,5% годовых, а после окончания грейс-периода — ставка рефинансирования НБ + 3,9 п.п. Максимальная сумма кредита - 7400 рублей.

Скидки на товары и услуги при оплате картами банка

МТБанк на весь декабрь совместно с Такси 135 предоставил скидку в 15% на каждую поездку при оплате по карте банка. Кроме того, такую же скидку банк предоставит на службу доставки от Такси 135.

Чтобы воспользоваться спецпредложением, оформить поездку нужно либо через сайт 135.bу, либо через мобильное приложение - авторизоваться, указать номер телефона, построить маршрут поездки и в разделе «Способ оплаты» выбрать карту банка.

“Сбер Банк” сообщил, что c 12 по 18 декабря при оплате покупок на zооbаzаr.bу картой банка и получать скидку в размере 10%.

Также до 31 декабря все владельцы карт банка смогут воспользоваться скидкой по промокоду 15 BYN и бесплатной доставкой для первого заказа в сервисе “Яндекс Еда”, а также скидкой в 10% на заказ на самовывоз/доставку на сайте burgеr-kіng.bу или в приложении «Burger King Беларусь» (для этого нужно воспользоваться промокодом: burger-sber).

В “Белинвестбанке”, в свою очередь, рассказали о декабрьских предложениях при расчете через приложение “Оплати”. Ознакомиться с полным списком актуальных скидочных предложений можно по ссылке.

“Беларусбанк” с 1 декабря по 30 июня объявил о совместной акции с Visa: всем держателям премиальных карт дарят скидку в 10% на билеты в Большой театр и дополнительно - услугу приоритетного обслуживания в гардеробе. Скидку предоставляют 1 раз в сутки на одну премиальную карточку: Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.

Бонусные подписки на онлайн-сервисы

“БНБ-Банк” своим клиентам решил подарить 2 месяца бесплатной подписки на видеосервис VOKA: доступ к более 20 тыс. фильмам и сериалам и к более 130 ТВ-каналам. Для этого нужно ввести свой номер телефона и код из смс-подтверждения на сайте voka2024.by.

Воспользоваться предложением можно с 1 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. Старт промо-подписки начинается со дня активации промокода.