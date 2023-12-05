Один из белорусских банков предложил страховать деньги, симки, ключи и даже покупки. Это как?
Один из крупнейших белорусских банков – «Приорбанк» предложил своим клиентам услугу страхования денег. В пресс-службе банка уточнили, что она может помочь даже в случае, если белорусов обманули мошенники.
Клиентам банка предложили дополнительную защиту: «от незаконного использования ваших средств и возможность возмещения расходов по перевыпуску карточки в случае ее утери или кражи». Страховой взнос на год – 20 рублей, платить сразу. Интересно другое: в перечне страховых случаев есть занятные моменты, касающиеся не только карточек.
Страховые случаи:
- утрата карточки в результате утери, хищения, случайных повреждений, неисправной работы банкомата, утраты Пин-кода;
- несанкционированное использование карточки третьим лицом ( включая интернет-мошенничество для карточек международных систем );
- хищение наличных денег путем грабежа/разбоя у держателя карточки, полученных в банкомате или отделении банка по карточке в течение двух часов с момента их снятия ;
- расходы по восстановлению официальных документов, ключей, замене сим-карты мобильного телефона держателя карточки, похищенных одновременно с застрахованной карточкой ;
- хищение, повреждение или гибель товара в течение 30 дней с момента приобретения, оплаченного полностью либо внесением первого платежа (для товаров, приобретаемых в рассрочку) посредством карточки, стоимость которого на момент покупки превышает сумму, эквивалентную 50 долларам США.
Еще банк сообщил, что покупки, совершенные по карточке на сумму более 50 долларов США , тоже будут застрахованы от краж и повреждения в течение 30 дней с момента приобретения.
«Приорбанк» на три дня отключил банкоматы и терминалы в трёх белорусских городах. Что случилось?
Условия страхования:
Страховая сумма (по всем рискам) – 7800 рублей.
По отдельным рискам: хищения, повреждения или гибели товара и по остальным рискам – 3900 рублей. В том числе: по риску утраты (гибели) карточки, понесения расходов по восстановлению документов, ключей, замене сим-карты – 1170 рублей. По риску несанкционированного использования карточки и хищения денег – 1560 рублей.
[info_b]Заметим, впрочем, что страхование пластиковых карточек – услуга не новая, отличаться может только составом страховых случаев. Несколько лет назад похожую предложил Беларусбанк. И давно практикуют страховые компании.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что в рамках эксперимента в столице льготникам выдали более 15 тысяч пластиковых карт в качестве проездных.
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