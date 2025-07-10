В Нацбанке объяснили, куда «пропадали» деньги с карт белорусов

Опубликовано: 10.07.2025 19:25 , Обновлено: 10.07.2025

Зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун прокомментировал масштабный технический сбой, из-за которого у клиентов ряда белорусских банков возникли проблемы со счетами.

Чиновник заверил, что произошедшее не было «никакой вирусной атакой или взломом системы». Причиной, по его словам, стал «технический сбой», который случился во время «очередного планового обновления системы» Банковского процессингового центра.

Почему на счетах был минус?

Картун заявил, что деньги клиентов банков никуда не девались. «Деньги никуда не исчезли, никто их не списывал», — заявил он.

Отрицательные балансы, которые увидели некоторые белорусы, он объяснил особенностями работы овердрафтных кредитов . По его словам, из-за сбоя овердрафт мог «перевернуться» и отразиться как минус на счёте. «Например, если открыт на 5000 рублей овердрафтный кредит, он мог превратиться в минус 5000», — привёл пример зампред Нацбанка.

Что делать, если баланс не восстановился?

По информации Нацбанка, сейчас процессинговый центр и банки работают в «штатном режиме», а «некорректные остатки» на счетах в основном восстановлены.

По его словам, остаются случаи, когда баланс всё ещё отображается неверно («некорректно прошло восстановление»). В качестве примера Картун привёл Беларусбанк, куда за день поступило около 500 обращений . По его словам, к вечеру практически половина из них была уже отработана.

Тем, кто до сих пор видит на карте некорректную сумму, в Нацбанке посоветовали следующий алгоритм действий:

Внимательно изучить расходные операции . В первую очередь стоит проверить выписку по счёту в интернет-банкинге. В Нацбанке предположили, что во время сбоя кто-то мог расплачиваться картой (например, на заправке или в магазине) и списание просто не сразу отобразилось. Обратиться в свой банк . Если после проверки выписки вопросы остаются, следует связаться с банком — через колл-центр или форму обратной связи на сайте — для индивидуального разбирательства.

Представитель Нацбанка пообещал, что там «сделают всё, чтобы подобное не повторялось».

Напомним, утром в среду, 9 июля, произошёл масштабный сбой, который затронул клиентов трёх крупных банков Беларуси. В Банковском процессинговом центре признали, что проблема на их стороне, и отчитались об устранении неполадки глубокой ночью.

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