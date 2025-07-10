"Почему сбой все время снимает?" - Белорусы потребовали бонусы за пропажу денег на картах. Что говорят в банках?

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Опубликовано: 10.07.2025 08:25 , Обновлено: 10.07.2025

Почти на сутки некоторые белорусы остались без денег на карт-счетах в трёх госбанках Беларуси: Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. И хотя виновным оказались совсем не эти финучреждения, а обслуживающий их Банковский процессинговый центр (БПЦ), клиенты потребовали компенсаций за волнения.

Многие в комментариях к сообщениям БПЦ в его ТГ-канале, а также в TikTok в официальном канале гостелеканала ОНТ задались вопросом: “Почему сбой в пользу банка, а не в пользу клиентов??”.

“Самое интересное, что у всех баланс в минус, ни единого случая, чтобы в плюс”, - вторила другая подписчица в соцсети в комментариях к сюжету ОНТ о масштабном сбое в банках.

“А еще прикол в том, что кредитные (банковские средства) не ушли в минус, странный сбой”, - подметил другой подписчик.

“Всем сделать какие-то бонусы”

Были и такие, что поругались на банки за нерасторопность и слабую работу с клиентами в момент сбоя: “Отвратительная работа банковских служб! Не могут себя защитить от внешних атак или это внутренняя проблема?”.

И тут же потребовали компенсации: “Если у них есть совесть, то они должны всем сделать какие-то бонусы после этого, а не считать себя и дальше выше всех”.

“Даже СМС нет, что деньги сняли. Типа сам догадайся ?”, - написала ещё одна пострадавшая клиентка.

Впрочем, среди жалующихся на сбой были и такие, кто призвал подавать в суд на банки: “Все в суд, на моральную компенсацию”.

“А кто компенсацию выплатит за понесенные убытки перед держателями карт??????” - спросил ещё один.

Ещё одна белоруска задалась вопросом перспектив отношений банков с их клиентами: “Банк хоть понимает, насколько подорвана его репутация?”

Вернули не всем?

Тем временем в сообщении БПЦ о возврате всех средств на счета вдруг появились единичные комментарии, что деньги так и не вернулись.

Но, вероятно, это просто сбой связи, и мобильные приложения банков просто не успели обновить данные со счетов.

“Также заложники”

В Беларусбанке прямо ночью в своем ТГ-канале душевно попросили ещё раз извинения и рассказали, как сами переживали из-за сложившейся ситуации. Правда, пока никаких бонусов пострадавшим клиентам не обещали:

“Спасибо, что понимаете и принимаете. Редактор от всей души рассчитывает, что все, через что мы с вами прошли вместе ( гнев, отрицание, принятие ), не разлучат нас и не станут преградой для нашей чистой взаимной любви”, - говорится в сообщении госбанка.

“Вы не представляете, насколько вчера и уже сегодня переживала команда банка. За каждого из вас, за ситуацию в целом, ведь мы, по сути, такие же ее заложники, как и вы. Но мы-то с вами знаем, что подобные неприятности — не повод отказываться от любви. Особенно такой сильной и проверенной годами, как у нас с вами. Не злитесь, пожалуйста! А теперь точно спать!”, - попросили в Беларусбанке своих клиентов.

В других пострадавших от сбоя банках (Белагропромбанк и Белинвестбанк) ограничились сухими сообщениями о проблеме и краткими извинениями за случившееся.