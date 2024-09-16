Беларусь зажало между дождливым «Борисом» и «мощнецким Квентином». Синоптики объяснили, как это скажется на погоде

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Опубликовано: 16.09.2024 07:44 , Обновлено: 16.09.2024

Пока центральная Европа утопает из-за мощных ливней, которые принёс с собой циклон "Борис", а центральные регионы России оказались во власти антициклона "Квентин", Беларусь оказалась зажата между ними, не давая пробиться осеннему холоду и продлевая белорусам лето. Узнали, ждать ли похолодания на этой неделе, с 16 по 22 сентября, и дойдут ли до нас ливни, накрывшие соседнюю Польшу.

Авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie объяснили, что 30-тиградусная жара, которая никак не уходит из Беларуси, несмотря на то, что технически пошла уже третья неделя осени - это результат “адвекции очень тёплого воздуха”. Он пришёл в Беларусь через Чёрное море из Турции благодаря особой циркуляции, сложившейся из-за “взаиморасположения области низкого давления “Н” и высокого — “В”.

“Н” — это наш знакомый, заливающий дождями центральную Европу, циклон “Борис”; «В» — мощнецкий антициклон “Квентин”, тот самый, что 2 недели господствует над центром России”, - пояснили специалисты.

Движение ближайших к Беларуси циклона и антициклона

Исходя из данных прогностической модели ECMWF, специалисты пришли к выводу, что такая “интенсивная адвекция тепла” скоро прекратится и уже с понедельника, 16 сентября, циркуляция изменится.

“На нашу территорию будет поступать менее тёплый и более сухой воздух из Средней Азии. Максимальные температуры на 2–3 градуса понизятся и ночи станут холоднее”, - предупредили эксперты, отметив, что подобная циркуляция сохранится как минимум ещё три дня.

Об этом же говорят оперативные данные Белгидромета. Как минимум 48 часов ведомство продлило действие красного уровня опасности из-за высокого риска возникновения лесных пожаров для двух регионов страны - Гомельской и Могилёвской областей.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 16 сентября

Согласно прогнозу Белгидромета, ближайшие три дня, с 16 по 18 сентября, существенных изменений в погодных условиях в стране не предвидится. Дневные максимумы будут достигать +21.. +29°С, а вот ночные минимумы, действительно, начнут понижаться - до +7 ..+15°С, в зависимости от региона.

Более долгосрочный прогноз - до конца недели - озвучил в эфире гостелеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, пока “на какое-то существенное похолодание нет даже лёгкого намёка”, а белорусов до конца недели ждёт “шикарная летне-осенняя погода”. Специалист спрогнозировал “положительную температурную аномалию” в пределах 4-6°С выше нормы.

Согласно предварительному прогнозу Рябова, до конца недели дождей не ожидается, поскольку в начале второй половины недели погодные условия по-прежнему будут формироваться под влиянием области высокого атмосферного давления.

В выходные осадков также не ожидается, а температура будет держаться ночью в диапазоне +11…+17°С, днём в субботу, 21 сентября , до +22…+26°С, в воскресенье, 22 сентября , +23…+27°С.

[info_b]Напомним, долгосрочные прогнозы синоптиков являются предварительными и не могут быть точными. С большей степенью точности прогнозы специалисты дают лишь на 1-3 дня вперёд. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в соседней с Беларусью Польшей тем временем разворачивается настоящее стихийное бедствие из-за сильных ливней. Там, равно как и в Австрии, Чехии, Словакии, Румынии и других странах центральной Европы сильные ливни уже привели к наводнениям, масштабным разрушениям и даже человеческим жертвам.

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