Беларусь станет "довольно жарким местом"? Метеоролог предупредил об аномальной погоде до 25 сентября

Опубликовано: 17.09.2023 21:04 , Обновлено: 18.09.2023

С 18 по 25 сентября в Беларуси будет очень и очень тепло, заявил эксперт тг-канала Nadvorie, уточнив свой более ранний прогноз. Согласно новым данным модели ECMWF, в эти дни в Республике температура воздуха будет отличаться от нормальной на 6–10°. Причем в сторону плюса.

Карта 1 (@nadvorie)

По словам эксперта тг-канала Nadvorie, виной тому характер установившейся в атмосфере циркуляции. «Н» и «В» будут “прокачивать” [карта 2] очень тёплый воздух с юга Европы через наш регион. В течение недели не исключены +30 по юго-западу страны”, - предупредил синоптик.

Карта 2, (@nadvorie)

И даже после 25 сентября, когда поступление воздуха с юга в Беларусь прекратится, температурный фон все равно [фото 3] будет на 1–3° выше нормы.

Карта 3 (@nadvorie)

[info_b]Подробно о погоде читайте на канале Nadvorie[/info_b]

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Кто такие ECMWF и почему они делают прогноз для Беларуси?

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) - независимая межправительственная организация, поддерживаемая большинством стран Европы. Она базируется в трех местах: Шинфилд-парк, Рединг, Великобритания; Болонья, Италия; и Бонн, Германия. Организация управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды.

ECMWF старается предоставлять точные среднесрочные прогнозы погоды для всей Земли на срок до 15 дней и сезонные прогнозы на срок до 12 месяцев.[/info_b]

А что говорят в Белгидромете?

В Белгидромете уверены, что 18 сентября , в понедельник, погода в Беларуси будет под влиянием “неустойчивой воздушной массы”. смещающейся с юго-запада Европы.

“Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, по западной половине страны местами +12..+16°С; максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +28°С”, - пообещали государственные синоптики.

А вот 19 сентября , во вторник, влиять на погоду в Беларуси будет атмосферный фронт, смещающийся с Польши.

“Днем в отдельных районах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8°С по юго-востоку до +16°С по западу страны, максимальная днем +22..+28°С”, пообещали в Белгидромете.

Что прогнозирует небезызвестный белорусам синоптик Дмитрий Рябов, вы можете почитать по ссылке ниже.

Синоптики пообещали белорусам «повышенный термальный режим» до конца сентября. Где ждать +29°C, а где прогремят грозы?