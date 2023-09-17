Синоптики пообещали белорусам «повышенный термальный режим» до конца сентября. Где ждать +29°C, а где прогремят грозы?

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Опубликовано: 17.09.2023 09:48 , Обновлено: 17.09.2023

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, вторая половина сентября будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Посмотрели, в каких областях на предстоящей неделе, с 18 по 24 сентября ещё будет по-летнему жаркая погода с температурой до +29°C, а где утром накроют туманы и прогремят грозы с порывистым ветром?

Глобальная численная модель прогноза ECMWF показала, что во второй половине сентября в Беларуси будет сохраняться “повышенный термальный режим”. Так, с понедельника, 18 сентября , средняя температура воздуха будет на 3-6° выше климатической нормы, а на последней неделе месяца, с 25 сентября - на 1-3° выше нормы, сообщил телеграм-канала “Надвор’е”.

Фото: тг-канал «Надвор’е»

В свою очередь белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ заявил, что на предстоящей неделе погода будет “по-осеннему неустойчивой”, но при этом “умеренно тёплой”.

“Все чаще Беларусь будут посещать дождевые облака. Однако температура воздуха продолжит превышать климатическую норму. Сентябрь еще порадует нас теплыми, солнечными и комфортными деньками”, - заявил он.

Согласно прогнозу, озвученному Рябовым, днём 18 и 19 сентября до +29°C температура поднимется в юго-западных районах страны, прохладнее всего будет в Витебской области - не более +19°C, ночью температура по стране в эти дни будет колебаться от +11 до +17°C.

Впрочем, прогноз Белгидромета говорит о том, что ночью в эти дни может быть ещё холоднее - не более +8°С пообещали там жителя юго-восточных районов страны. Кроме того, там предупредили белорусов о кратковременных дождях, местами с грозами и порывистым ветром, а ночью и утром - о слабых туманах.

Облачную с прояснениями погоду с кратковременными дождями на большей части территории страны пообещал Дмитрий Рябов белорусам и в среду, 20 сентября . По его прогнозу, ночная температуре будет колебаться от +10 до +16°C, а дневная - от +18°C в северных районах до +26°C в южных.

Без существенных дождей, по словам Рябова, будет в четверг и пятницу, 21 и 22 сентября . Теплее всего в эти дни будет в Гомельской области - до +27°C днём (в целом по стране от +17°C) и до +15°C ночью (в остальных регионах от +10°C).

По предварительному прогнозу, следующие выходные - 23 и 24 сентября - для большинства белорусов будут малооблачными и умеренно тёплыми - от +11 до +17°C ночью и от +13°C (по северо-западной части Беларуси) до +21°C (по юго-восточной части) днём. Дожди в эти дни синоптики спрогнозировали лишь для Брестской и Гродненской областей.