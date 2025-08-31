Купаться можно? Белгидромет на фоне жары рассказал о температуре воды в реках и озёрах

Опубликовано: 31.08.2025 10:50 , Обновлено: 01.09.2025

Жаркая погода, которая установилась в Беларуси в конце недели, не смогла прогреть воду в большинстве рек и озёр до комфортных значений. Желающие напоследок искупаться должны быть готовы к по-настоящему бодрящей водичке, свидетельствуют данные Белгидромета.

Так, на выходных температура воздуха по стране поднималась до +27..+33°С. В Минске столбик термометра достигал отметки в +30°С. Несмотря на это, вода прогревалась очень медленно.

Скриншот: pogoda.by

По данным мониторинга, 31 августа утром в Заславском водохранилище (Минском море) вода прогрелась только до +18°С. Более низкая температура (вплоть до +15°С) зафиксирована во многих водоёмах Витебской и Минской областей. В озере Нарочь утром было 20°С.

Вода обладает большой теплоёмкостью, поэтому прогревается гораздо медленнее воздуха. Нескольких жарких дней оказалось недостаточно, чтобы кардинально поднять температуру в крупных озёрах и реках.

Единственным регионом, где вода приблизилась к комфортным для купания значениям, стал юг страны. В реках Гомельской и Брестской областей, в том числе в Припяти, температура воды достигла +20..+21°С.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, где 31 августа ожидаются грозы.

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