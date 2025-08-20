Беларусь накрыл холодный фронт. Синоптики рассказали, когда ждать грозы и ливни до конца недели

📷 Фото

Опубликовано: 20.08.2025 18:08 , Обновлено: 20.08.2025

В Беларусь 20 августа пришел холодный фронт с волнами, который принес в страну грозы, ливни и даже шквал. Посмотрели прогноз синоптиков, что еще ждать жителям в ближайшие дни последнего месяца лета.

Что принес холодный фронт в Беларусь?

ESTOFEX — Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов — выпустил на 20 августа штормпредупреждение для севера Беларуси и присвоил первый уровень опасности в связи с грозами, сильными ливнями и шквалами. Об этом сообщил профильный телеграм-канал @nadvorie.

Там пояснили, что “опасные явления погоды связаны с прохождением через территорию Беларуси холодного фронта с волнами”. При этом специалисты отметили, что сначала они возникнут на севере страны, а затем по мере перемещения фронта на юг – юго-восток и на всей северной половине страны.

Уже после обеда эксперты @nadvorie показали на метеорадаре систему облачности и осадков километрах в 50 к северу от Минска.

А в райне Гродно - грозы.

В свою очередь в телеграм-канале о погоде в Беларуси “Метеовайб” также отметили прибытие холодного фронта на северо-запад страны - с дождями, а по Гродненской области местами с грозами.

“По северу заметно похолодало. Основная зона осадков смещается в восточном, юго восточном направлении”, — заявили эксперты и предупредили о прибытие дождей к вечеру в центр Беларуси.

Тем временем Белгидромет выписал желтый уровень опасности и предупредил, что днем 20 августа “в отдельных районах республики ожидаются грозы, местами по Витебской области – сильные дожди”.

Какую погоду ждать 21-23 августа?

Специалисты Белгидромета также объявили желтый уровень и на четверг 21 августа . Метеорологи предупредили, что ночью и утром “в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные дожди”.

По данным синоптиков, кратковременные дожди пройдут на большей части территории Беларуси. А вот днем нас ждет переменная облачность и почти без осадков.

Температура воздуха ночью +6..+12°С, по юго-востоку +13..+16°С. Днем — +17..+23°С.

В пятницу 22 августа преимущественно по юго-востоку Беларуси также пройдут дожди, местами по Гомельской области – сильные, а в отдельных районах грозы.

Температура ночью от +6°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны. Днем +14..+20°С, по западу Беларуси до +23°С.

В субботу 23 августа погоду в Беларуси “будут формировать прохладные неустойчивые воздушные массы, поступающие с северо-запада Европы”. Опять жителям спрогнозировали небольшие кратковременные дожди и кое-где грозы.

Ночью +6..+11°С, днем +14..+21°С.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а экстремальных погодных явлениях, что стали чаще встречаться в стране.

Белгидромет призвал белорусов адаптироваться к «не просто потеплению» и назвал регион, где климат стал «итальянским»