Беларусь и Турция решили поменять визовое соглашение. Что изменят?

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Опубликовано: 27.09.2024 09:05 , Обновлено: 27.09.2024

Беларусь и Турция планируют внести изменения в международный договор о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года. Согласно законопроекту, визы предлагается отменить для водителей, выполняющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Это следует из указа № 376, который 25 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно проекту международного договора, визовые ограничения помимо водителей снимут также и для членов экипажей их транспортных средств, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

«Водители и члены экипажей транспортных средств - граждане Беларуси и Турции, выполняющие международные перевозки грузов и пассажиров, освобождаются от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории государства другой стороны в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней (в настоящее время - до 30 дней, но не более 90 дней в году)», - сказано в документе.

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С текстом указа можно ознакомиться здесь.

В пресс-службе также добавили, что проведением переговоров и его подписанием будет заниматься Министерство иностранных дел Беларуси.

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