"Арктика еще напомнит о себе" — Синоптики пообещали белорусам потепление до +18°С из-за "Мануэлы". Но ненадолго?

Опубликовано: 27.03.2025 16:30 , Обновлено: 27.03.2025

Кто-то наконец возвратил хмурые дни судьбе и в Беларусь идет долгожданное потепление? Согласно прогнозу, уже завтра антициклон "Мануэла" возьмет погоду под контроль, и солнце начнет постепенно вытеснять серость. Однако нельзя исключать, что холод еще вернется. Что ждать белорусам в ближайшие дни — разобрались с помощью синоптиков.

Антициклон “Мануэла” разгонит тучи?

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси “Метеовайб” со ссылкой на численные модели прогнозирования, 27 марта “последний серый денек на этой неделе”.

“Уже завтра мы попадем под влияние антициклона Мануэла, а его центр окажется над нашей республикой. Погода значительно улучшится: уменьшится облачность, осадков не ожидается, а температура повысится”, — сообщили на канале.

Источник: Метеовайб

Там сообщили, что в ночь на пятницу 28 марта будет -3..+2°С. А вот днем воздух прогреется до +11..+16°С. В Минске небольшая облачность все же будет, но без осадков. Ночью -1..+1°С, Днём +12..+14°С.

Источник: Метеовайб

В Метеовайб добавили, что в выходные 29-30 марта антициклон усилится, и по его западной периферии начнется адвекция теплого воздуха с Украины:

“Дневные температуры в субботу и воскресенье повысятся до +12..+18°С, существенных осадков не ожидается ?️ Можно строить самые смелые планы на предстоящие выходные”.

Источник: Метеовайб

“Артика еще напомнит о себе”

В свою очередь в телеграм-канале @nadvorie, который часто дает достаточно точный прогноз, отметил, что холод может вернуться.

“Думаю, в первых числах апреля Арктика ещё напомнит нам о себе. Посмотрите, какой холод спускается 4 апреля с севера”, — сообщил он и показал карту.

А на второй карте, по данным тг-канала, “аномалия приземной температуры воздуха, отклонение от нормы”.

А что спрогнозировал Бедгидромет?

Белгидромет в своем официальном прогнозе подтвердил улучшение погоды в ближайшие дни, но предупредил о локальных явлениях.

Так, в пятницу 28 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман и слабый гололед. Ветер слабый, неустойчивый. Температура: ночью -3..+3°С, днем +10..+16°С.

В субботу 29 марта сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром снова слабый туман и гололед. Ветер юго-восточный, умеренный, днем порывистый. Температура: ночью -4..+3°С, днем +11..+17°С.

А в воскресенье 30 марта по югу и западу Беларуси возможны кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный, порывистый. Температура: ночью -3..+4°С, днем +11..+17°С.

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