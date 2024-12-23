Антициклон «Гюнтер» «добавит праздничного настроения» белорусам? Синоптики спрогнозировали снег на католическое Рождество

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Опубликовано: 23.12.2024 15:45 , Обновлено: 23.12.2024

Соскучились по зимней сказке? Похоже, антициклон «Гюнтер» решил порадовать белорусов. Он принесёт с собой не только мороз, но и долгожданный снег. Что ещё ждать жителям страны?

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси “Метеовайб” со ссылкой на численные модели прогнозирования, во вторник 24 декабря на часть Беларуси начнет влиять антициклон “Гюнтер”. По словам специалиста, ночью по северо-западной половине, а днём в основном по Витебской и по северной половине Минской области пройдет небольшой снег.

Температура ночью +1..-5°С, днём -3..+2°С, отметили в тг-канале.

Фото "Метеовайб"

Фото "Метеовайб"

В само католическое Рождество 25 декабря влияние “антициклона Гюнтер и его гребня распространится на всю территорию республики”. При этом “существенных осадков не ожидается, лишь ночью местами по востоку, а днём в отдельных районах по Витебской области пройдут небольшие осадки”.

В Минске в рождественскую ночь ожидается -1..-3°С, днем -1..+1°С, без осадков.

Фото "Метеовайб"

Фото "Метеовайб"

Выпавший накануне снег “быстро таять не будет”, что “добавит праздничного настроения”, считает “Метеовайб”.

Какую погоду спрогнозировал Белгидромет на 24-26 декабря?

В свою очередь, как [link href=“https://pogoda.by/information/news/22784” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link] Белгидромет, во вторник, 24 декабря, погодой в Беларуси будет управлять малоактивный атмосферный фронт, который принесёт с собой облачность. Метеорологи также сообщили, что ночью и утром во многих районах, а днём местами по стране ожидается снег и мокрый снег. Не обойдётся без слабых туманов и гололёда, а на дорогах возможна гололедица. Ветер слабый и неустойчивый.

Температура воздуха ночью составит от -6°С на востоке до +2°С на западе, а днем столбики термометров покажут -3..+3°С. Атмосферное давление будет активно расти.

Синоптики Белгидромета, как и “Метеовайб” спрогнозировали, что в само католическое Рождество, 25 декабря осадков практически не ожидается, лишь ночью местами на востоке, а днем в отдельных районах Витебской области возможен небольшой снег или мокрый снег. Местами сгустится туман, возможен слабый гололёд, на дорогах сохранится гололедица. Ветер по-прежнему будет слабым, с переменными направлениями. Ночью температура воздуха составит 0..-5°С, а днем -3..+3°С.

В четверг, 26 декабря, на фоне повышенного атмосферного давления с Балтийского моря начнет смещаться малоактивный фронт, спрогнозировал Белгидромет. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер останется слабым, с переменными направлениями. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до +1°С, а днем составит -3..+4°С.

Ранее Telegraf.news писал, что власти белорусских регионов начали вводить официальные сезонные запреты на выход на лёд. Так, с 20 декабря он заработает в Гомеле — соответствующее решение на днях подписал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

В одном из областных центров Беларуси ввели официальный запрет на выход на лёд. А штрафы будут?