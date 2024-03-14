Адвокаты пообещали белорусам бесплатные консультации 15 марта. Но не для всех

Опубликовано: 14.03.2024 17:25 , Обновлено: 14.03.2024

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) рассказали о бесплатных консультациях юристов 15 марта. Для кого их проведут?

Адвокаты на безвозмездной основе проконсультируют малообеспеченных граждан. Акцию приурочили ко Дню Конституции Беларуси.

По словам пресс-секретаря БРКА Ирины Реут, консультации организуют во всех территориальных коллегиях адвокатов. Это будут устные консультации по вопросам, которые не связаны с предпринимательской деятельность и не требуют ознакомления с документами.

В БРКА также пообещали провести аналогичные акции 8 мая, 26 июня, 1 октября и 29 ноября 2024 года.

Ранее Телеграф публиковал советы адвоката о том, как правильно организовать поездку с ребенком за границу. В некоторых случаях белорусы, выехавшие с ребенком из страны, могут лишиться детского пособия.

Собираетесь с ребенком за границу? Адвокат рассказал, что нужно знать белорусам, чтобы не лишиться детского пособия

Также мы приводили ответ адвоката на вопрос о том, каких животных белорусам нельзя держать дома. К примеру, запрет касается питонов и морских черепах.

11 видов. Адвокат рассказал, каких животных белорусам нельзя держать в квартирах