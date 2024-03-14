Адвокаты пообещали белорусам бесплатные консультации 15 марта. Но не для всех
В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) рассказали о бесплатных консультациях юристов 15 марта. Для кого их проведут?
Адвокаты на безвозмездной основе проконсультируют малообеспеченных граждан. Акцию приурочили ко Дню Конституции Беларуси.
По словам пресс-секретаря БРКА Ирины Реут, консультации организуют во всех территориальных коллегиях адвокатов. Это будут устные консультации по вопросам, которые не связаны с предпринимательской деятельность и не требуют ознакомления с документами.
В БРКА также пообещали провести аналогичные акции 8 мая, 26 июня, 1 октября и 29 ноября 2024 года.
Ранее Телеграф публиковал советы адвоката о том, как правильно организовать поездку с ребенком за границу. В некоторых случаях белорусы, выехавшие с ребенком из страны, могут лишиться детского пособия.
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Также мы приводили ответ адвоката на вопрос о том, каких животных белорусам нельзя держать дома. К примеру, запрет касается питонов и морских черепах.
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