Адвокат обязала белорусов сообщать в милицию о найденных на улице котах. Это зачем?

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Опубликовано: 24.10.2025 16:00 , Обновлено: 24.10.2025

О том, что о найденных на улице ценностях - кошельке или мобильном - нужно сообщить в милицию, белорусов учат со школьной скамьи. Но вот о том, что точно также стоит поступать и в случае найденного на улице кота или собаки знают далеко не все. Член совета молодых адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Екатерина Змушко разъяснила юридические нюансы.

Сообщать в милицию о живой находке адвокат посоветовали тем, кто решит приютить “бездомыша” и оставить котёнка или щенка у себя. С такими ситуациями нередко сталкивают родители высокоэмпатичных детей - они тащат в дом каждую зверушку и слёзно умоляют спасти пушистика от голодной смерти на улице.

Разумеется, нет ничего дурного в таком благородном порыве, но за благим делом нельзя забывать о важных юридических нюансах ситуации. Дело в том, что согласно белорусскому законодательству домашние питомцы - коши и собаки - рассматриваются как имущество, поэтому у каждого из них может быть законный владелец. Поскольку само животное не скажет вам - потерялось оно или по жизни гуляет само по себе, закон обязывает нашедшего принять все меры по розыску законного владельца.

Если на животном нет ошейника с контактами владельца и установить его хозяина самостоятельно не удалось, в течение 3 дней со дня находки нужно обратиться либо в милицию, либо в органы местного управления, чтобы те помогли разыскать собственника животного.

На период розыска само животное могут передать на содержание нашедшему человеку, но при условии, что у него есть все условия для содержания питомца. Передать в собственность “потеряшку” могут лишь по прошествии 1 месяца с момента подачи заявления, если бывший владелец так и не объявится.

Кстати, по закону при появлении в квартире кошки или собаки владельцы обязаны зарегистрировать питомца в течение трёх дней. Сама процедура бесплатна, но следует учитывать, что для владельцев некоторых пород собак в Беларуси предусмотрен отдельный налог.

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