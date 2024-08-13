"А потом вжик — и похолодает" — Синоптики назвали день, когда в Беларуси наступит жара до +35°C. Сколько продлится?

Опубликовано: 13.08.2024 14:33 , Обновлено: 13.08.2024

Лето близится к своему завершению, однако погода не перестаёт удивлять. Так, в ближайшее время белорусов ждут температурные качели: по данным синоптиков тематического канала Nadvorie, обещанная 40-градусная жара "троху подсдулась", но антициклон В непрозрачно намекает, что в Республике "начнёт теплеть". А потом — резкий скачок вниз, и снова придётся утепляться.

Специалисты отметили, что в среду, 14 августа, ожидается первое значимое потепление до +23..+25°С (по западу Беларуси до +27°С). Далее температурный фон будет повышаться примерно на 2-3°С каждый следующий день и уже к пятнице столбик термометра поднимется до отметки +28..+31°С, а по юго-западу того больше — до +34°С. “Максимум жары”, по информации синоптиков Nadvorie, придётся на воскресенье, когда температуры воздуха на юге и юго-востоке страны достигнут +33..+35°С. А потом раз — и холодный фронт понизит температуру сразу на 10-14°С.

В то же время по данным Белгидромета, в среду, 14 августа, в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром, по словам синоптиков, в отдельных районах возможен туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +6..+12°С, а днём поднимется до +21..+27°С.

В четверг, 15 августа, в Республике будет также без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Минимальная температура ночью составит +6..+13°С, а днём воздух прогреется до +22°С по северо-востоку и до +30°С по юго-западу страны.

В последний рабочий день недели, 16 августа, утром и днём по западу Республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В тёмное время суток температура будет колебаться от +6°С по востоку до +15°С по западу; а днём столбик термометра покажет от +23..+30°С по стране в целом и до +32°С по юго-западу Беларуси в частности.

Ранее Telegraf.news писал, что в официальном Telegram-канале Белгидромета объяснили, почему, по их мнению, белорусам “не стоит жаловаться” на резкие изменения в погоде. Нет, о штрафах тут речь не идёт. Все дело в экологии.

Белгидромет призвал белорусов не жаловаться на частый ветер. Как объяснил?