"А если промахнется?" — Учитель из Гродно показала, как «заставляет" школьников слушать на уроках

🎥 Видео

Опубликовано: 23.09.2024 15:32 , Обновлено: 23.09.2024

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором школьная учительница из Гродно показала, что нужно делать, чтобы ученики «внимательно слушали» на уроках. За три дня оно набрало 1,5 млн просмотров и 110 тыс. лайков.

В ролике видно, как учительница, собрав смартфоны, положила их на стол. А чтобы школьники её слушали, «угрожающе» размахивала молотком над телефонами.

Стоит отметить, что ролик носит постановочный и развлекательный характер. «Все события вымышлены, совпадения случайны!», - подписали авторы видео.

Однако этом некоторые пользователи восприняли его всерьез и начали «грозить» уголовным кодексом за порчу имущества.

«Оп, а это уголовка», - написал один из комментаторов.

«Статья за порчу имущества», - добавил второй.

«А если она промахнется?», - подметил еще один юзер.

На что другие пользователи соцсети ответили, что ролик развлекательный. «Почему все говорят-статья, штраф? Разве непонятно, что видео рофл [шутка]? Люди, вы на приколе?», - написал один из них.

«В 63 года только узнала» — В TikTok показали настоящую функцию решетки для духовки. Многие использовали неправильно?

«Чего все душнить [занудстсвовать] начали? Во-первых, видео рофл. Во-вторых, а как ещё объяснить детям не сидеть в телефонах на уроках? А особенно в колледжах», - поделился мнением другой комментатор.

«Люди перестали понимать, что такое шутка. Так ещё и не читают описание», - добавил еще один пользователь TikTok’a.

Ранее Telegraf.news сообщал, что белорус опубликовал в социальной сети 35-секундный ролик, на котором видно, как он с пассажиркой ехал по дороге в Бобруйск. В какой-то момент навигатор словно переклинило, и женский голос предупредил: “Через 400 метров — опасность”. Правда, только этим устройство не ограничилось и тут же добавило, что ещё ждёт водителя через эти 400 метров.

«Что там за поворот в ад?» — В TikTok показали «аномальную зону» под Бобруйском