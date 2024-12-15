"Скоро клубнику будем собирать" - В одном из городов Беларуси в декабре зацвели одуванчики
Жительница Бреста поделилась в TikTok видео, на котором видно, что в городе 13 декабря было солнечно, зеленела трава и на газоне даже были видны цветки одуванчиков.
“Чему удивляться это же РБ” - написала одна из пользовательский соцсети. На что автор видео ответила, что “все же привычнее в декабре снег”.
Некоторые зрители из Беларуси рассказали, что в их городах уже полно снега, а другие - что очень жарко. “Скоро клубнику будем собирать ?” , - отреагировала автор видео.
“Может вместо зимы лето будет?” - задался вопросом ещё один подписчик.
Ранее Telegraf.news уже отвечал на этот вопрос. Предварительные выводы специалистов говорят о том, что таким слабым, как в начале октября полярный вихрь не был с 1981 года, а значит, нужно готовиться к очередным природным аномалиям. Узнали, что сулит слабый полярный вихрь белорусам зимой 2024/2025 — обильные снегопады и крепкий морозец или же мягкую и практически бесснежную погоду.
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