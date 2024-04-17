Милиция отправилась в рейды по аптекам в Гродно. Зачем решила проверять рецепты белорусов?

Опубликовано: 17.04.2024 15:58 , Обновлено: 17.04.2024

Гродненская милиция предупредила о плановых проверках аптек в рамках специального комплексного мероприятия "Допинг", которое намерены проводить на территории всей Беларуси до конца рабочей недели.

Вплоть до 19 апреля сотрудники милиции пообещали проверять аптеки, а также поликлиники и больницы в поисках “утечки” лекарственных препаратов с наркотическими и психотропными веществами в составе. Проверки направлены на то, чтобы такие препараты не попадали легального оборота в нелегальный, пояснили в УВД Гродненского облисполкома.

В этих целях милиция пообещала дополнительно проверять склады с наркотическими веществами в учреждениях здравоохранения, а также повторно проверять рецепты белорусов.

“Это делается с целью обнаружения подделки. По всем выявленным случаям незаконного получения подобного лекарственного препарата действиям виновника будет даваться правовая оценка”, - заявили в милиции, не уточнив при этом, какое наказание грозит тем, чьи рецепты признают недействительными.

В УВД признались, что несмотря на “регулярно проводимую работу” в рамках спецмероприятия “Допинг”, которое периодически проводится в Беларуси, различного рода нарушения в сфере оборота наркотических веществ выявляют регулярно. Однако, подчеркнули правоохранители, не все такие нарушения “носят системный характер”.

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