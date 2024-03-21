"Для блеска бороды" - Белорусские пограничники задержали камерунца с марихуаной в аэропорту "Минск"

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Опубликовано: 21.03.2024 10:30 , Обновлено: 21.03.2024

В национальном аэропорту "Минск" сотрудники отряда пограничного контроля задержали гражданина Камеруна, который намеревался привезти в Беларусь наркотики. Подробности привел Погранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Случай произошел 19 марта. Пограничники оформляли граждан, следующих авиарейсом из Дубая в Минск, внимание сотрудников привлек 22-летний камерунец.

При обыске его вещей обнаружили “два свертка с содержимым коричневого цвета”. Провели экспертизу, которая показала, что это вещество массой около 5 г - марихуана.

Молодой человек стал убеждать сотрудников пограничного контроля, что в свертках не наркотик, а средство для ухода за бородой, которое придает ей особый блеск. Иностранец пояснил, что приобрел его в Камеруне у незнакомца и планировал добавлять вещество в масло и наносить на волосы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу наркотических средств. Камерунцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет .

Ранее Телеграф рассказывал, как в Гродно девушку доставили в РОВД для разбирательства по семейному скандалу и в ее кошельке обнаружили сверток с марихуаной. По словам гродненчанки, вещество она приобрела у знакомого “для поднятия настроения”.

В Гродно девушка приехала в милицию с наркотиками в сумке. Почему?